Andrea Dovizioso, leyenda de MotoGP: "¿Qué mueve a los pilotos de carreras?

En términos de popularidad, Andrea Dovizioso nunca fue el centro de atención, lo que puede tener algo que ver con el hecho de que su carrera en el campeonato del mundo fue paralela a la de un tal Jorge Lorenzo, mientras que en Italia se vio eclipsado por la superestrella Valentino Rossi.

Sin embargo, ser tres veces consecutivas subcampeón por detrás de un Marc Márquez en plena forma es cualquier cosa menos un mal palmarés. Además, "Dovi", como le llaman sus amigos, ha disputado la increíble cifra de 326 Grandes Premios seguidos sin perderse ni una sola carrera. El Campeón del Mundo de 125cc de 2004 acumula un total de 24 victorias en Grandes Premios, 15 de ellas en la categoría de MotoGP, y un total de 103 podios.

En los boxes, Dovizioso era conocido cariñosamente como el "Profesor" por su gran interés en comprender el aspecto técnico de su trabajo. Aunque el ahora piloto de 37 años está retirado de MotoGP desde septiembre de 2022, en realidad es un piloto de motocross muy activo. Incluso en su época de GP, nunca ocultó su gran pasión por el off-road, que ahora ha convertido en un negocio con su propia pista.

Andrea, ¿cuándo se convirtió tu carrera en el paddock de GP en un trabajo en lugar de una pasión?

No, nunca fue un trabajo para mí, pero en los últimos años empecé a hartarme de ciertos aspectos. Cuando haces lo mismo durante tantos años...



Digámoslo así: el objetivo es ganar y eso te hace seguir. Son los otros aspectos los que se hacen "más duros" con el tiempo. Si los resultados acompañan y estás luchando por el campeonato del mundo, sigues adelante. Pero cuando dejas de ser competitivo, las cosas que no te gustan se vuelven más importantes. Y entonces empieza a complicarse.

Puedes ver la competición desde dos ángulos: Por un lado, la lucha contra ti mismo para mejorar cada día, y por otro, se trata de vencer a tus rivales. ¿Cuál era su enfoque como piloto?

Desde mi punto de vista, un piloto compite para vencer a los demás. Pero para vencer a los demás, tienes que mejorar tú mismo. Así que tienes que trabajar en ti mismo y, si consigues mejorar, podrás vencer a los demás. Pero todo empieza por querer estar por delante de los demás. Esto se refleja en la sensación que se traslada a tu cuerpo.



Pensemos, por ejemplo, en un determinado tiempo por vuelta. Sólo tiene valor en relación con el hecho de que te sitúa por delante de los demás. Por ejemplo, un 1:30,5 min en Valencia: pole con una ventaja de tres décimas de segundo, eso te da una sensación... Pero si sólo eres 10º en la clasificación con el mismo tiempo de vuelta, a medio segundo del primer puesto, entonces te sientes como un viejo. Así que siempre tiene que ver con los rivales.

Pero recuerdo a Jorge Lorenzo calculando en ciertos circuitos: "Este año he sido tres décimas más rápido que el año pasado". Así que se comparaba consigo mismo.

En mi opinión, este punto de vista no tiene mucho sentido porque el desarrollo de las motos en MotoGP es continuo: las motos, a veces los neumáticos, la electrónica... Así que sólo es útil comparar un año con otro hasta cierto punto. Pero es muy útil comparar lo que has hecho en la misma sesión, en las mismas carreras, en comparación con los demás.

Siempre ha sido tu gran baza poder analizar y evaluar la situación de esta manera. También te has librado de lesiones graves, teniendo en cuenta tus 326 Grandes Premios consecutivos.

Sí, se puede decir que he tenido suerte. Por supuesto, también he tenido caídas y huesos rotos, pero cuando pienso en otros pilotos, puedo considerarme afortunado. Pero 37 años encima de una moto pasan factura, sobre todo en motocross.

Te has hecho más daño en una moto de motocross que en todos tus años de GP.

Seguro que sí. Y aún no ha terminado...

Quizá sea una pregunta tonta sabiendo la cantidad de carreras que has disputado, pero echando la vista atrás, ¿cuál ha sido tu éxito más satisfactorio?

Han sido tantas que es muy difícil destacar una carrera. Es muy difícil señalar ciertos resultados: todas las victorias, todos los podios, las emociones fuertes. Ha habido tantos, pero sin duda el podio de Mugello [2017] es algo incomparable. Y no esperaba ganar la carrera. Si es una sorpresa, es aún más importante.



Es cierto que corremos para nosotros mismos, que somos un poco egoístas. Pero tener la suerte de vivirlo delante de tantos amigos y con tu familia, cuando lo consigues en estas circunstancias, las emociones se triplican. Es algo muy hermoso.

Desde fuera, te vienen inmediatamente a la mente tus legendarios duelos con Marc Márquez en la última vuelta de la carrera.

Esas son las carreras que ves una y otra vez. Y siempre se me pone la piel de gallina. Porque conozco todos los detalles: lo que intenté, lo difícil que era, lo al límite que estaba, lo que no estaba previsto, cómo me decía a mí mismo: "¡Inténtalo, inténtalo!". Pero luego no sale bien y llegas a la última esquina: "¡Hazlo!".

¿Cómo describiría el mundo de un piloto de carreras de alto nivel? ¿Desafiante?

Desafiante es una palabra muy adecuada. También es extremadamente estresante.

¿Es duro?

Sí, es normal. La palabra estresante es la que mejor lo describe a mis ojos. Porque todo lo que haces sucede al más alto nivel. Incluso si ganas, sigue siendo estresante. Y si no ganas, es aún más estresante. También me ha pasado ganar y quedar completamente destrozado, incluso mentalmente. Cuando ganas una carrera, normalmente te sientes muy ligero y feliz, pero sigues estresado. Porque para ganar hay que esforzarse tanto que es muy duro.

Por lo tanto, ¿fue quizás también una especie de liberación cuando se hartó y paró en medio de la ardua temporada 2022?

No, nadie me obligó a hacerlo. Siempre fue decisión mía. Pero cuando dejé de ser competitivo, ya no podía expresarme correctamente. ¿Quería liberarme de esta situación? Sí. Por eso lo dejé pronto. Cuando estás acostumbrado a estar en los puestos de arriba, no era muy agradable encontrarte en esa situación.