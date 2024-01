Andrea Dovizioso, légende du MotoGP : les pilotes de course

D'un point de vue purement populaire, Andrea Dovizioso n'a jamais vraiment été sous les feux de la rampe, ce qui peut s'expliquer par le fait que sa carrière en championnat du monde s'est déroulée parallèlement à celle d'un certain Jorge Lorenzo, alors qu'en Italie, il est resté dans l'ombre de la superstar Valentino Rossi.

Trois fois de suite vice-champion du monde derrière un Marc Márquez en pleine forme, c'est tout sauf un mauvais bilan. De plus, "Dovi", comme l'appellent ses amis, a pris le départ de 326 Grands Prix consécutifs sans en rater un seul. Au total, le champion du monde 125 de 2004 a remporté 24 GP, dont 15 dans la catégorie MotoGP, et est monté sur 103 podiums.

Dans le box, Dovizioso aimait être surnommé le "professeur", tant il était intéressé par la compréhension de l'aspect technique de son travail. Aujourd'hui âgé de 37 ans, il est certes un pilote de MotoGP à la retraite depuis septembre 2022, mais en réalité un pilote de motocross très actif. Déjà à l'époque du GP, il n'a jamais caché sa grande passion pour le tout-terrain, qu'il a entre-temps transformée en business avec son propre circuit.

Andrea, quand ton activité de pilote de course dans le paddock des GP est-elle devenue un travail plutôt qu'une passion ?

Non, cela n'a jamais été un travail pour moi, mais ces dernières années, j'ai commencé à en avoir assez de certains aspects. Quand tu fais les mêmes choses pendant tant d'années...



Disons que l'objectif est de gagner et que cela te pousse à continuer. Ce sont les autres aspects qui deviennent de plus en plus "difficiles" avec le temps. Si les résultats sont bons et que tu te bats pour le championnat du monde, tu continueras. Mais si tu arrêtes d'être compétitif, ce que tu n'aimes pas prend plus d'importance. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer.

On peut voir la compétition sous deux angles : D'une part, la lutte contre soi-même pour s'améliorer chaque jour, et d'autre part, il s'agit de battre les rivaux. Quelle a été ton approche en tant que pilote ?

De mon point de vue, un pilote de course se présente pour battre les autres. Mais pour battre les autres, tu dois t'améliorer toi-même. Tu dois donc travailler sur toi-même et, si tu parviens à t'améliorer, tu pourras peut-être battre les autres. Mais tout commence par le fait que tu veux être devant les autres. Cela se traduit par des sensations transmises à ton corps.



Pensons par exemple à un certain temps au tour. Il n'a de valeur qu'en relation avec le fait qu'il te place devant les autres. Par exemple, un 1:30,5 min à Valence : la pole avec trois dixièmes de seconde d'avance - cela te donne un tel sentiment... Mais si, avec le même temps au tour, tu n'es que dixième du classement, une demi-seconde derrière le premier, tu te sens comme un vieillard. C'est donc toujours lié aux rivaux.

Mais je me souviens que sur certains circuits, Jorge Lorenzo faisait des calculs : "Cette année, j'ai été trois dixièmes plus rapide que l'année dernière". Il se comparait donc à lui-même.

A mon avis, cette vision n'a pas beaucoup de sens, car l'évolution des motos en MotoGP est continue - les motos, parfois les pneus, l'électronique... Il n'est donc utile de comparer une année avec une autre que jusqu'à un certain point. En revanche, il est très utile de faire des comparaisons avec ce que tu as fait dans la même session, dans les mêmes courses - par rapport aux autres.

Cela a toujours été ta grande force de pouvoir analyser et évaluer la situation de cette manière. Tu as également été épargné par les blessures graves, si l'on pense à tes 326 départs en série en GP.

Oui, on peut dire que j'ai eu de la chance. J'ai bien sûr eu des chutes et des os cassés, mais quand je pense à d'autres pilotes, je peux m'estimer chanceux. Mais 37 ans sur une moto, ça fait des dégâts, surtout en motocross.

Tu as fait plus de dégâts sur une moto de motocross que durant toutes tes années de GP.

Avec certitude ! Et ce n'est pas fini...

C'est peut-être une question stupide quand on sait le nombre de courses que tu as disputées, mais avec le recul, quel succès a été particulièrement gratifiant ?

Il y en a eu tellement qu'il est vraiment difficile de mettre une course en avant. C'est tellement difficile d'atteindre certains résultats - toutes les victoires, tous les podiums, les émotions fortes. Il y en a eu tellement, mais il est certain que la cérémonie de remise des prix au Mugello [2017] est quelque chose d'incomparable. Et je ne m'attendais pas du tout à gagner la course. Si c'est une surprise, c'est encore plus important.



C'est vrai que nous courons pour nous-mêmes, que nous sommes un peu égoïstes. Mais avoir la chance de le vivre devant tant d'amis et avec la famille - quand tu y arrives dans ces circonstances, les émotions sont triplées. C'est quelque chose de très beau.

Vu de l'extérieur, on pense immédiatement à tes duels légendaires avec Marc Márquez dans le dernier tour de course.

Ce sont des courses que l'on regarde en boucle. Et à chaque fois, j'ai la chair de poule. Parce que je connais tous les détails - ce que j'ai essayé, à quel point c'était difficile, à quel point j'étais à la limite, là où ce n'était pas prévu, comment je me suis dit : "Essaie, essaie" ! Mais ensuite, ça ne marche pas et tu arrives au dernier virage : "Fais-le" !

Comment décrirais-tu le monde d'un pilote de course de haut niveau ? Exigeant ?

Exigeant est un mot très approprié. C'est aussi extrêmement stressant.

C'est dur ?

Oui, c'est normal. Le mot stressant est celui qui correspond le mieux à mes yeux. Car tout ce que tu fais se passe au plus haut niveau. Même si tu gagnes, c'est toujours stressant. Et si tu ne gagnes pas, c'est encore plus stressant. Il m'est aussi arrivé de gagner et d'être complètement détruit, même mentalement. Quand tu gagnes une course, tu te sens généralement très léger et heureux, mais quand même stressé. Car pour gagner, tu dois faire de tels efforts que c'est vraiment dur.

C'est pourquoi, lorsque tu en as eu assez et que tu as arrêté au milieu de la pénible saison 2022, cela a peut-être été une sorte de libération ?

Non, personne ne m'a jamais forcé à le faire. Cela a toujours été ma décision. Mais lorsque je n'étais plus compétitif, je ne pouvais plus m'exprimer correctement. Est-ce que j'ai voulu me libérer de cette situation ? Oui. C'est pour cela que j'ai arrêté plus tôt. Quand tu as l'habitude d'être aux avant-postes, ce n'était pas très agréable de se retrouver dans cette situation.