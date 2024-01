La leggenda della MotoGP Andrea Dovizioso: cosa spinge i piloti a correre

In termini di popolarità, Andrea Dovizioso non è mai stato sotto i riflettori, forse a causa del fatto che la sua carriera nel mondiale si è svolta parallelamente a quella di un certo Jorge Lorenzo, mentre in Italia è stato messo in ombra dalla superstar Valentino Rossi.

Tuttavia, arrivare tre volte di fila al secondo posto dietro a un Marc Márquez in assoluta forma è tutt'altro che un record negativo. Inoltre, "Dovi", come lo chiamano gli amici, ha partecipato all'incredibile numero di 326 Gran Premi consecutivi senza perdere nemmeno una gara. Il Campione del Mondo 125cc 2004 ha collezionato un totale di 24 vittorie nei GP, di cui 15 nella classe MotoGP, e un totale di 103 podi.

Ai box, Dovizioso era soprannominato "il professore", perché era molto interessato a capire gli aspetti tecnici del suo lavoro. Sebbene il 37enne si sia ritirato dalla MotoGP dal settembre 2022, in realtà è un pilota di motocross molto attivo. Anche ai tempi del GP, non ha mai nascosto la sua grande passione per il fuoristrada, che ora ha trasformato in un business con una pista tutta sua.

Andrea, quando la tua carriera nel paddock dei GP è diventata un lavoro e non una passione?

No, non è mai stato un lavoro per me, ma negli ultimi anni ho iniziato a stancarmi di alcuni aspetti. Quando fai le stesse cose per tanti anni...



Mettiamola così: l'obiettivo è vincere e questo ti fa andare avanti. Sono gli altri aspetti che diventano più "difficili" con il passare del tempo. Se i risultati sono giusti e si lotta per il campionato del mondo, si va avanti. Ma quando smetti di essere competitivo, le cose che non ti piacciono diventano più importanti. E allora le cose cominciano a complicarsi.

Si può guardare alla competizione da due punti di vista: Da un lato, la lotta contro se stessi per migliorare ogni giorno e, dall'altro, la lotta per battere gli avversari. Qual è stato il suo approccio come pilota?

Dal mio punto di vista, un pilota gareggia per battere gli altri. Ma per battere gli altri, devi migliorare te stesso. Quindi bisogna lavorare su se stessi e, se si riesce a migliorare, si può essere in grado di battere gli altri. Ma tutto parte dalla volontà di essere più avanti degli altri. Questo si riflette nella sensazione che si trasmette al corpo.



Pensiamo ad esempio a un certo tempo sul giro. Ha valore solo in relazione al fatto che vi mette davanti agli altri. Per esempio, un 1:30.5 a Valencia: pole con un vantaggio di tre decimi di secondo - ti dà una tale sensazione... Ma se con lo stesso tempo sul giro sei solo decimo in classifica, a mezzo secondo dal primo posto, allora ti senti un vecchio. Quindi è sempre una questione di rivali.

Ma ricordo che Jorge Lorenzo calcolava su certe piste: "Quest'anno sono stato tre decimi più veloce dell'anno scorso". Quindi si confrontava con se stesso.

Secondo me, questo punto di vista non ha molto senso perché lo sviluppo delle moto in MotoGP è continuo: le moto, a volte le gomme, l'elettronica... Quindi è utile confrontare un anno con l'altro solo fino a un certo punto. Ma è molto utile confrontare ciò che si è fatto nella stessa sessione, nelle stesse gare, rispetto agli altri.

La capacità di analizzare e valutare la situazione in questo modo è sempre stata la vostra grande forza. Sei stato anche risparmiato da gravi infortuni, considerando le tue 326 partenze consecutive nei GP.

Sì, si può dire che sono stato fortunato. Certo, ho avuto anche incidenti e ossa rotte, ma se penso ad altri piloti, posso ritenermi fortunato. Ma 37 anni in sella a una moto hanno il loro prezzo, soprattutto nel motocross.

Hai fatto più danni con una moto da cross che in tutti i tuoi anni di GP.

Di sicuro! E non è ancora finita...

Potrebbe essere una domanda stupida, visto il numero di gare a cui ha partecipato, ma guardando indietro, qual è stato il successo più soddisfacente?

Ce ne sono stati così tanti che è davvero difficile individuare una sola gara. È difficile individuare alcuni risultati: tutte le vittorie, tutti i podi, le forti emozioni. Ce ne sono state tante, ma sicuramente il podio del Mugello [2017] è qualcosa di incomparabile. E non mi aspettavo di vincere la gara. Se è una sorpresa, è ancora più importante.



È vero che corriamo per noi stessi, che siamo un po' egoisti. Ma avere la fortuna di viverla davanti a tanti amici e con la propria famiglia, quando la si raggiunge in queste circostanze, le emozioni si triplicano. È una cosa molto bella.

Dall'esterno, i tuoi leggendari duelli con Marc Márquez all'ultimo giro della gara vengono subito in mente.

Sono quelle le gare che si guardano più volte. E ogni volta mi viene la pelle d'oca. Perché conosco tutti i dettagli: cosa ho provato, quanto è stato difficile, quanto ero al limite, dove non era previsto, come mi sono detto: "Provaci, provaci!". Ma poi non funziona e si arriva all'ultima curva: "Fallo!".

Come descriverebbe il mondo di un pilota di alto livello? Impegnativo?

Impegnativo è una parola molto azzeccata. È anche estremamente stressante.

È difficile?

Sì, è normale. La parola stressante è il modo migliore per descriverlo ai miei occhi. Perché tutto ciò che fai avviene al massimo livello. Anche se si vince, è comunque stressante. E se non si vince, è ancora più stressante. Mi è capitato anche di vincere e di essere completamente distrutto, anche mentalmente. Quando si vince una gara, di solito ci si sente molto leggeri e felici, ma comunque stressati. Perché per vincere bisogna impegnarsi così tanto che è davvero difficile.

È stata quindi forse anche una sorta di liberazione quando ne ha avuto abbastanza e ha smesso nel bel mezzo della faticosa stagione 2022?

No, nessuno mi ha mai obbligato a farlo. È sempre stata una mia decisione. Ma quando non ero più competitivo, non potevo più esprimermi correttamente. Volevo liberarmi da questa situazione? Sì. È per questo che ho smesso presto. Per questo ho smesso presto. Quando si è abituati a stare nei posti più in alto, non è stato molto bello trovarsi in quella situazione.