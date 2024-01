Lenda do MotoGP Andrea Dovizioso: O que faz os pilotos de corrida vibrarem

Nesta entrevista, Andrea Dovizioso (37), três vezes vice-campeão de MotoGP, fala abertamente sobre as emoções e os desafios de ser um piloto de corridas no topo do motociclismo.

Em termos de popularidade, Andrea Dovizioso nunca esteve na ribalta, o que pode ter algo a ver com o facto de a sua carreira no campeonato do mundo ter decorrido em paralelo com um certo Jorge Lorenzo, enquanto em Itália foi ofuscado pela superestrela Valentino Rossi.

No entanto, ser vice-campeão três vezes seguidas, atrás de um Marc Márquez em plena forma, é tudo menos um mau registo. Além disso, "Dovi", como os amigos lhe chamam, disputou uns incríveis 326 Grandes Prémios consecutivos sem perder uma única corrida. O Campeão do Mundo de 125cc de 2004 arrecadou um total de 24 vitórias em GP, 15 das quais na classe de MotoGP, e um total de 103 lugares no pódio.

Nas boxes, Dovizioso era carinhosamente conhecido como o "Professor" porque estava muito interessado em compreender o aspeto técnico do seu trabalho. Embora o piloto de 37 anos esteja reformado do MotoGP desde setembro de 2022, é na realidade um piloto de motocross muito ativo. Mesmo nos seus dias de GP, nunca escondeu a sua grande paixão pelo todo-o-terreno, que agora transformou num negócio com a sua própria pista.

Andrea, quando é que a tua carreira de piloto no paddock do GP se tornou um trabalho e não uma paixão?

Não, nunca foi um trabalho para mim, mas nos últimos anos comecei a ficar farto de certos aspectos. Quando se faz as mesmas coisas durante tantos anos...



Digamos assim: o objetivo é ganhar e isso faz-nos continuar. São os outros aspectos que se tornam "mais difíceis" com o tempo. Se os resultados forem bons e estivermos a lutar pelo campeonato do mundo, continuamos. Mas quando deixamos de ser competitivos, as coisas de que não gostamos tornam-se mais importantes. E aí a coisa começa a complicar-se.

Podemos olhar para a competição de dois ângulos: Por um lado, a luta contra nós próprios para melhorarmos todos os dias e, por outro lado, o objetivo é vencer os nossos rivais. Qual foi a sua abordagem enquanto piloto?

Do meu ponto de vista, um piloto de corridas compete para vencer os outros. Mas para vencer os outros, temos de nos melhorar a nós próprios. Por isso, temos de trabalhar em nós próprios e, se conseguirmos melhorar, talvez consigamos vencer os outros. Mas tudo começa com o desejo de estar à frente dos outros. Isso reflecte-se no sentimento que é transferido para o seu corpo.



Pensemos num determinado tempo de volta, por exemplo. Este só tem valor pelo facto de o colocar à frente dos outros. Por exemplo, 1:30.5 min em Valência: pole com uma vantagem de três décimos de segundo - isso dá-nos uma sensação tão boa... Mas se estivermos apenas em 10º lugar na classificação com o mesmo tempo de volta, a meio segundo do primeiro lugar, sentimo-nos como um velho. Portanto, tem sempre a ver com os rivais.

Mas lembro-me do Jorge Lorenzo a calcular em certas pistas: "Este ano fui três décimos mais rápido do que no ano passado." Portanto, ele estava a comparar-se consigo próprio.

Na minha opinião, este ponto de vista não faz muito sentido porque o desenvolvimento das motos no MotoGP é contínuo - as motos, por vezes os pneus, a eletrónica... Por isso, só é útil comparar um ano com outro até um certo ponto. Mas é muito útil comparar o que fizemos na mesma sessão, nas mesmas corridas, em comparação com os outros.

Sempre foi a sua grande força poder analisar e avaliar a situação desta forma. Também foi poupado a lesões graves, tendo em conta os seus 326 GPs consecutivos.

Sim, pode dizer-se que tive sorte. Claro que também tive acidentes e ossos partidos, mas quando penso nos outros pilotos, posso considerar-me sortudo. Mas 37 anos numa mota têm o seu preço, especialmente no motocross.

Já fez mais estragos numa moto de motocross do que em todos os seus anos de GP.

De certeza! E ainda não acabou...

Pode ser uma pergunta disparatada, sabendo quantas corridas já disputaste, mas olhando para trás, que sucesso foi particularmente satisfatório?

Foram tantos que é realmente difícil destacar uma corrida. É muito difícil identificar certos resultados - todas as vitórias, todos os pódios, as emoções fortes. Foram tantos, mas de certeza que o pódio em Mugello [2017] é algo incomparável. E eu não estava à espera de ganhar a corrida. Se for uma surpresa, é ainda mais importante.



É verdade que corremos para nós próprios, que somos um pouco egoístas. Mas ter a sorte de o viver em frente de tantos amigos e com a família - quando o conseguimos nestas circunstâncias, as emoções triplicam. É uma coisa muito bonita.

Do lado de fora, os seus lendários duelos com Marc Márquez na última volta da corrida vêm imediatamente à mente.

Essas são as corridas que vemos uma e outra vez. E fico sempre arrepiado. Porque sei todos os pormenores - o que tentei, o quão difícil foi, o quanto estava no limite, onde não estava planeado, como disse a mim próprio: "Tenta, tenta!" Mas depois não dá certo e chegamos à última esquina: "Faz!"

Como descreveria o mundo de um piloto de corridas de alto nível? Desafiante?

Desafiante é uma palavra muito adequada. É também extremamente stressante.

É duro?

Sim, isso é normal. A palavra stressante é a melhor forma de o descrever, a meu ver. Porque tudo o que se faz acontece ao mais alto nível. Mesmo que se ganhe, não deixa de ser stressante. E se não ganharmos, é ainda mais stressante. Também já me aconteceu ganhar e ficar completamente destruído, mesmo mentalmente. Quando ganhamos uma corrida, sentimo-nos normalmente muito leves e felizes, mas ainda assim stressados. Porque, para ganhar, temos de nos esforçar tanto que é muito difícil.

Por isso, talvez tenha sido também uma espécie de libertação quando se fartou e parou a meio da árdua época de 2022?

Não, nunca ninguém me obrigou a fazê-lo. Foi sempre uma decisão minha. A decisão foi sempre minha. Mas quando deixei de ser competitivo, deixei de me poder exprimir corretamente. Queria libertar-me desta situação? Sim. Foi por isso que me demiti cedo. Quando se está habituado a estar nos lugares mais adiantados, não era muito agradável encontrar-se nessa situação.