"KTM a fait le plus grand saut"

L'Autrichien Roland Berger a occupé pendant des décennies les postes de direction les plus divers chez Honda en Europe et jouissait également de la plus haute estime au Japon. Qu'il ait été pilote d'essai lors du développement de la première moto Honda Dakar au début des années 1980 ou qu'il ait donné une impulsion décisive aux motos de série, cet ingénieur diplômé analytique et excellent motard a très souvent été un personnage clé dans les coulisses du monde de la moto. Sa passion a toujours été le sport routier, depuis qu'il a mis les pieds pour la première fois dans un paddock en 1983. Très tôt, il a rejoint la FIM. De Mick Doohan à Valentino Rossien passant par la génération actuelle, Berger est respecté et apprécié par les pilotes depuis des décennies et est l'ami de nombreuses stars de toutes les décennies.

Dans son rôle actuel de directeur de la commission technique, il dirige d'une part un comité de 14 techniciens venus des quatre coins du monde et est d'autre part le chef des techniciens au sein de la FIM, l'organisation suprême du sport motocycliste. Il a pris ses fonctions en 2023 et les occupera en tout pendant quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine grande modification du règlement.

La caractéristique unique du MotoGP était la suivante : partout et dans toutes les conditions, les dépassements sont permanents. Comment avons-nous perdu cela et comment allons-nous le récupérer ?

Comment en sommes-nous arrivés là ? Nous avons considérablement augmenté la puissance, ce qui nous permet enfin de rouler à 366 km/h. Cela ne sert à rien, car aucun spectateur ne voit la différence entre 340 et 360 km/h, mais c'est bien. C'est maintenant que l'aérodynamique entre en jeu, avec le carré : si tu veux aller deux fois plus vite, tu dois avoir quatre fois plus de puissance. L'aérodynamisme est également devenu un enjeu lors du freinage. Lorsque le pilote jette l'ancre à 360 km/h, il se réjouit d'avoir plus de pression d'appui sur la roue avant.

C'est ainsi que les ailerons avant sont apparus ?

Exactement. Mais à l'avantage au freinage s'est ajouté un inconvénient dans les virages : En position inclinée, l'aileron pousse la moto vers l'extérieur : elle veut partir en avant. C'est pour que ce sous-virage se produise de manière régulière que les ailerons arrière sont apparus. Auparavant, les pilotes n'avaient qu'une seule possibilité pour compenser la poussée vers l'extérieur du virage, et c'était l'accélérateur - ce qui, comme on le sait, ne fonctionnait pas toujours très bien. Quoi qu'il en soit, les paquets aérodynamiques se sont améliorés et l'année dernière, lors d'un test de pré-saison, un pneu avant a explosé à plus de 300 km/h. Et personne n'a vraiment besoin de ça.

Quelle a été la réaction ?

Le résultat est le pneu avant actuel, avec sa carcasse dure, qui n'a qu'une très petite fenêtre de température dans laquelle il fonctionne. Mais quelle serait l'alternative ? Si tu supprimais cette carcasse dure et que le pneu explosait dans la ligne droite du Mugello, tu volerais jusqu'à Florence.

Cela signifie que Michelin a été victime des circonstances ? Des motos trop rapides ont conditionné un pneu avec lequel personne n'est heureux ?

Exactement. Ou plutôt, qui l'est : Avec lequel très peu de gens sont heureux. Mais tout le monde tombe de toute façon, même les pilotes Ducati. Le champion du monde sera celui qui tombera le moins. La production de pneus est un processus extrêmement compliqué, dans lequel quelque chose a toujours mal tourné par le passé. C'est le cas depuis des décennies. Mais revenons à l'aérodynamique : il existe en outre des motos qui génèrent des tourbillons ciblés, comme Ferrari l'a fait en F1.

Le fameux dirty air.

Tu n'arrives pas à te rapprocher du pilote qui te précède et tu es coincé à trois ou quatre longueurs de moto derrière lui. Mais si tu dépasses cette limite, tu es brusquement aspiré vers l'avant. Comme cela se produit généralement juste avant le point de freinage, les dépassements sont devenus assez rusés. Les vitesses de virage sont certes les mêmes qu'auparavant, mais les points de freinage sont plus tardifs en raison des ailerons. Cela n'a pas non plus facilité les dépassements. Le résultat est une série fascinante sur le plan technique, mais qui n'offre plus l'action d'autrefois.

Comment revenir en arrière ?

Nous jetons les ailerons, ou du moins tous ceux qui se trouvent derrière le bouchon du réservoir. Les ailerons avant ont tout de même une certaine pertinence pour la série. Ils agissent à partir de 50 km/h, tu peux donc freiner plus tard en direction du feu, pour le dire de manière pointue. Nous éliminons les dispositifs de hauteur de caisse. Et nous devrons peut-être réduire la puissance.

Mais cela n'arrivera pas avant 2027, n'est-ce pas ?

Exactement. Selon les rumeurs, ce sera 850 cc à partir de cette date, ce qui signifie 15% de puissance en moins et 10 à 12% de vitesse de pointe en moins.

Et pendant les trois prochaines années, nous ferons de la cosmétique avec le règlement existant, et rien ne se passera en termes de tension ?

De tout temps, il est arrivé qu'un constructeur réussisse un coup de génie ici ou là. Ensuite, il a fallu attendre deux ou trois ans pour que la concurrence suive. Il est clair queDucati aété supérieur: 87 victoires en MotoGP, dont 14 par des équipes clientes au cours des dernières années, mais c'est KTM qui a fait le plus grand saut en 2023. Ce n'était pas encore suffisant. Plus les leaders se rapprocheront - et ils le feront - plus les courses deviendront intéressantes. Car les Japonais ne seront plus aussi "rapides" que l'année dernière.