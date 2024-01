"KTM ha fatto il salto di qualità più grande".

Come si possono rendere di nuovo più facili i sorpassi in MotoGP? Come cambierà il regolamento tecnico? Quanto sarà emozionante il 2024? Lo chiediamo a Roland Berger, Direttore della Commissione Tecnica della FIM.

Per decenni, l'austriaco Roland Berger ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Honda in Europa ed è stato tenuto in grande considerazione anche in Giappone. Sia come pilota collaudatore durante lo sviluppo della prima Honda Dakar all'inizio degli anni '80, sia come forza trainante decisiva per le moto di serie, l'analitico ingegnere laureato ed eccellente motociclista è stato molto spesso una figura chiave dietro le quinte del mondo delle moto. La sua passione sono sempre state le corse su strada, da quando ha messo piede per la prima volta in un paddock a livello professionale nel 1983. È entrato a far parte della FIM molto presto. Da Mick Doohan a Valentino Rossi , fino alla generazione attuale: Berger è stato rispettato e amato dai piloti per decenni ed è un buon amico di molte star di tutti i decenni.

Nel suo attuale ruolo di Direttore della Commissione Tecnica, dirige un comitato di 14 tecnici provenienti da tutto il mondo ed è anche a capo dei tecnici della FIM, la massima organizzazione motociclistica. Ha assunto questa carica nel 2023 e la manterrà per un totale di quattro anni, ovvero fino alla prossima modifica importante del regolamento.

Il punto di forza della MotoGP era che i sorpassi erano permanenti ovunque e in qualsiasi condizione. Come abbiamo perso questa caratteristica e come possiamo recuperarla?

Come ci siamo arrivati? Abbiamo aumentato notevolmente la potenza, il che significa che finalmente possiamo andare a 366 km/h. Non è utile a nessuno, perché nessuno spettatore può vedere la differenza tra 340 e 360 km/h, ma è positivo. Ora entra in gioco l'aerodinamica, che va di pari passo con il quadrato: se vuoi andare due volte più veloce, devi avere quattro volte la potenza. L'aerodinamica è diventata un problema anche in frenata. Quando il pilota getta l'ancora a 360 km/h, è contento di avere più deportanza sulla ruota anteriore.

È così che sono nate le ali anteriori?

Esattamente. Tuttavia, oltre al vantaggio in frenata, c'era uno svantaggio in curva: Quando si piega, l'ala spinge la moto verso l'esterno: vuole uscire dall'avantreno. Le ali posteriori venivano utilizzate per garantire che questo sottosterzo avvenisse in modo uniforme. In precedenza, i piloti avevano un solo modo per compensare la spinta verso l'esterno della curva: l'acceleratore, che, come sappiamo, non sempre funzionava bene. In ogni caso, i pacchetti aerodinamici sono migliorati sempre di più, il che ha portato all'esplosione di uno pneumatico anteriore a oltre 300 km/h durante un test pre-stagionale dello scorso anno. E nessuno ne ha davvero bisogno.

Qual è stata la reazione?

Il risultato è l'attuale pneumatico anteriore con la sua carcassa dura, che ha solo una finestra di temperatura molto piccola in cui funziona. Ma quale sarebbe l'alternativa? Se si escludesse questa carcassa dura e il pneumatico esplodesse sul rettilineo del Mugello, si volerebbe fino a Firenze.

Questo significa cheMichelin è stata vittima delle circostanze? Le moto troppo veloci hanno causato uno pneumatico di cui nessuno è soddisfatto?

Esattamente. O meglio: Solo pochi sono soddisfatti. Ma tutti cadono comunque, compresi i piloti Ducati. Il campione del mondo è quello che cade di meno. La produzione di pneumatici è un processo incredibilmente complicato in cui qualcosa è sempre andato storto in passato. Questo è accaduto nel corso dei decenni. Ma torniamo all'aerodinamica: si suppone che ci siano anche moto che generano deliberatamente turbolenze, come faceva una volta la Ferrari in F1.

La famigerata aria sporca.

Non ci si può avvicinare all'auto che precede e si rimane bloccati a tre o quattro lunghezze di moto dietro di lui. Tuttavia, se si supera questa barriera, si viene improvvisamente risucchiati in avanti. Poiché questo avviene di solito poco prima del punto di frenata, il sorpasso è diventato piuttosto complicato. Sebbene le velocità in curva siano le stesse di prima, i punti di frenata sono più avanti a causa delle ali. Anche questo non ha reso i sorpassi più facili. Il risultato è una serie tecnicamente affascinante, ma che non offre più l'azione di un tempo.

Come si fa a tornare a quell'azione?

Buttando via le ali, o almeno tutte quelle dietro il tappo del serbatoio. Le ali anteriori hanno una certa rilevanza nella serie. Funzionano a partire da 50 km/h, quindi si può frenare al semaforo in un secondo momento, per dirla senza mezzi termini. Stiamo eliminando i dispositivi di altezza di marcia. E forse dovremo ridurre la potenza.

Ma questo non accadrà prima del 2027, giusto?

Esattamente. Si dice che da quel momento in poi sarà di 850 metri cubi, il che significa il 15% in meno di potenza e il 10-12% in meno di velocità massima.

E nei prossimi tre anni apporteremo modifiche estetiche alle normative esistenti e non succederà nulla in termini di emozioni?

È sempre successo che un costruttore abbia avuto un colpo di genio qua e là. Poi ci sono voluti due o tre anni perché la concorrenza ne seguisse l'esempio. Ducati era chiaramente superiore: 87 vittorie in MotoGP, di cui 14 da parte di team clienti negli ultimi anni, ma KTM ha fatto il salto più grande nel 2023. Ma non è bastato. Più i leader si avvicinano - e lo faranno - più le gare diventeranno interessanti. Perché anche i giapponesi non saranno più così "veloci" come l'anno scorso.