"A KTM deu o maior salto"

Como é que as ultrapassagens podem voltar a ser mais fáceis no MotoGP? Como é que os regulamentos técnicos vão ser alterados? Quão emocionante será 2024? Perguntamos a Roland Berger, Diretor da Comissão Técnica da FIM

Durante décadas, o austríaco Roland Berger ocupou vários cargos de direção na Honda na Europa e também foi tido na mais alta consideração no Japão. Quer como piloto de testes durante o desenvolvimento da primeira moto Honda Dakar no início dos anos 80, quer como força motriz decisiva por detrás das motos de série, o engenheiro analítico e excelente motociclista foi muitas vezes uma figura-chave nos bastidores do mundo das motos. A sua paixão sempre foram as corridas de estrada, desde que pisou pela primeira vez um paddock profissionalmente em 1983. Desde muito cedo que se juntou à FIM. De Mick Doohan a Valentino Rossi e à geração atual: Berger é respeitado e amado pelos pilotos de corridas há décadas e é um bom amigo de muitas estrelas de todas as décadas.

No seu papel atual como Diretor da Comissão Técnica, dirige um comité de 14 técnicos de todo o mundo e é também o chefe dos técnicos da FIM, a organização máxima do motociclismo. Assumiu este cargo em 2023 e vai mantê-lo por um total de quatro anos - por outras palavras, até à próxima grande alteração dos regulamentos.

O ponto de venda único do MotoGP era o facto de as ultrapassagens serem permanentes em todo o lado e em todas as condições. Como é que perdemos isso e como é que o vamos recuperar?

Como é que chegámos lá? Aumentámos muito a potência, o que significa que podemos finalmente atingir os 366 km/h. Não ajuda ninguém, porque nenhum espetador consegue ver a diferença entre 340 e 360 km/h, mas é bom. Agora entra em jogo a aerodinâmica, que anda de mãos dadas com o quadrado: se quisermos ir duas vezes mais rápido, temos de ter quatro vezes mais potência. A aerodinâmica também se tornou um problema na travagem. Quando o condutor larga a âncora a 360 km/h, fica satisfeito por ter mais força descendente na roda da frente.

Foi assim que surgiram as asas dianteiras?

Exatamente. No entanto, para além da vantagem na travagem, havia uma desvantagem nas curvas: Ao inclinar-se, a asa empurra a mota para fora: ela quer sair da frente. As asas traseiras foram utilizadas para garantir que esta subviragem ocorresse de forma uniforme. Anteriormente, os pilotos só tinham uma forma de compensar o empurrão para o exterior da curva, que era o acelerador - o que, como sabemos, nem sempre funcionava bem. De qualquer forma, os pacotes aerodinâmicos foram ficando cada vez melhores, o que levou a que um pneu dianteiro explodisse a mais de 300 km/h durante um teste de pré-época no ano passado. E ninguém precisa disso.

Qual foi a reação?

O resultado é o atual pneu dianteiro com a sua carcaça dura, que apenas tem uma janela de temperatura muito pequena para funcionar. Mas qual seria a alternativa? Se deixássemos de fora esta carcaça dura e o pneu explodisse na reta de Mugello, voaríamos até Florença.

Isso significa que a Michelin foi vítima das circunstâncias? As motas demasiado rápidas provocaram um pneu que não agrada a ninguém?

Exatamente. Ou melhor: Só muito poucos estão satisfeitos com ele. Mas toda a gente cai de qualquer maneira, incluindo os pilotos da Ducati. O campeão do mundo é o que cai menos. A produção de pneus é um processo incrivelmente complicado em que alguma coisa correu sempre mal no passado. Tem sido este o caso ao longo das décadas. Mas voltando à aerodinâmica: além disso, é suposto haver motas que geram deliberadamente turbulência, como a Ferrari fez em tempos na F1.

O famoso ar sujo.

Não podemos aproximar-nos do carro da frente e ficamos presos três ou quatro motas atrás dele. No entanto, se ultrapassarmos esta barreira, somos subitamente sugados para a frente. Como isto acontece normalmente pouco antes do ponto de travagem, as ultrapassagens tornam-se bastante complicadas. Embora as velocidades em curva sejam as mesmas que antes, os pontos de travagem são mais tardios devido às asas. Isto também não tornou as ultrapassagens mais fáceis. O resultado é uma série que é tecnicamente fascinante, mas que já não oferece a ação do passado.

Como é que voltamos a isso?

Deitamos fora as asas, ou pelo menos todas as que estão atrás da tampa do depósito de combustível. As asas dianteiras têm, de facto, uma certa relevância para a série. Funcionam a partir dos 50 km/h, pelo que se pode travar nos semáforos mais tarde, para ser franco. Estamos a eliminar os dispositivos de altura de condução. E talvez tenhamos de reduzir a potência.

Mas isso não acontecerá antes de 2027, correto?

Exatamente. Há rumores de que, a partir daí, serão 850 metros cúbicos, o que significa menos 15% de potência e menos 10 a 12% de velocidade máxima.

E nos próximos três anos, estaremos a fazer alterações cosméticas aos regulamentos existentes e nada acontecerá em termos de entusiasmo?

Sempre aconteceu que um fabricante teve um golpe de génio aqui e ali. Depois, foram precisos dois ou três anos para que a concorrência seguisse o exemplo. A Ducati era claramente superior: 87 vitórias no MotoGP, 14 das quais por equipas clientes nos últimos anos, mas a KTM deu o maior salto em 2023. Só que não foi suficiente. Quanto mais próximos os líderes ficarem - e eles vão ficar - mais interessantes as corridas se tornarão. Porque mesmo os japoneses já não serão tão "rápidos" como no ano passado.