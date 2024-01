Super: Valentino Rossi resterà pilota ufficiale BMW M nel 2024

Anche Valentino Rossi è stato confermato nella squadra ufficiale dei piloti BMW M works per la stagione 2024 e parteciperà alle gare GT3 in tutto il mondo. La squadra ufficiale del marchio comprende un totale di 22 nomi illustri.

La formazione dei piloti ufficiali di BMW M Motorsport per la stagione 2024 è completa. Un totale di 22 piloti di alto livello provenienti da dodici nazioni gareggeranno come piloti BMW M works in tutto il mondo. Raffaele Marciello e Robin Frijns sono due nuovi arrivati di prima classe. Anche i piloti ufficiali nordamericani Bill Auberlen, Robby Foley e Madison Snow faranno parte della formazione permanente nel 2024.

Nel 2023, il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi ha gareggiato per la prima volta come pilota ufficiale BMW. Insieme a Maxime Martin, ha conquistato un'acclamata vittoria nella GT World Challenge Europe Sprint Cup sul circuito di casa a Misano. Altri podi nella serie di gare SRO di alto livello hanno sottolineato una stagione forte per "Il Dottore". Di conseguenza, Rossi farà parte della squadra di piloti ufficiali del marchio di Monaco di Baviera anche nel 2024.

Rossi si avventurerà nel Campionato Mondiale Endurance (FIA WEC) nel 2024. Gareggerà nella nuova classe LMGT3 per WRT. La sua partecipazione alla leggendaria 12 Ore di Bathurst a febbraio è assicurata.

Anche la partenza del leggendario italiano nella GT World Challenge Europe Endurance Cup è considerata certa. Non è ancora chiaro se continuerà a gareggiare anche nella GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Raffaele Marciello e Robin Frijns arrivano a BMW M Motorsport altamente decorati con numerosi successi in gare di durata e titoli in varie serie di gare. Lotteranno per le vittorie assolute nel FIA World Endurance Championship con la BMW M Hybrid V8, ma saranno anche un valido rinforzo nelle gare GT3. Questa versatilità caratterizza l'intero schieramento di piloti BMW M Works.

Oltre ai due nuovi arrivati, gli ex campioni del DTM René Rast, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann e Dries Vanthoor gareggeranno per BMW con la M Hybrid V8 nella classe regina del FIA WEC. Gli altri programmi dei piloti ufficiali, compreso il programma DTM di BMW, saranno confermati in seguito.

Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport: "Stiamo entrando in una stagione agonistica 2024 estremamente intensa con una formazione di piloti ufficiali BMW M di prima classe, versatile e altamente motivata. Il numero di 22 piloti può sembrare elevato a prima vista, ma con l'ampio programma che stiamo conducendo in tutto il mondo, ogni individuo sarà molto prezioso per noi. Sono lieto che siamo riusciti a rafforzare una squadra già di alto livello con piloti di primo piano come Robin Frijns e Raffaele Marciello. Inoltre, anche i nostri piloti ufficiali nordamericani Bill Auberlen, Robby Foley e Madison Snow faranno parte della squadra permanente a partire da questa stagione, il che sottolinea l'importanza del nostro impegno negli Stati Uniti".

La squadra in sintesi:

Nome - Nazionalità - Data di nascita - Pilota BMW da

Bill Auberlen - USA - 12/10/1968 - 1996

Connor De Phillippi - USA - 25/12/1992 - 2018

Philipp Eng - AUT - 28.02.1990 - 2016

Augusto Farfus - BRA - 03/09/1983 - 2007

Robby Foley - USA - 20.07.1996 - 2021

Robin Frijns - NED - 07/08/1991 - 2023

Dan Harper - GBR - 08.12.2000 - 2020

Max Hesse - GER - 23/07/2001 - 2020

Jens Klingmann - GER - 16/07/1990 - 2014

Jesse Krohn - FIN - 03/09/1990 - 2014

Raffaele Marciello - SUI - 17.12.1994 - 2024

Maxime Martin - BEL - 20/03/1986 - 2023

René Rast - GER - 26/10/1986 - 2023

Valentino Rossi - ITA - 16/02/1979 - 2023

Madison Snow - USA - 26/12/1995 - 2022

Bruno Spengler - CAN - 23/08/1983 - 2012

Sheldon van der Linde - RSA - 13/05/1999 - 2019

Dries Vanthoor - BEL - 20/04/1998 - 2023

Neil Verhagen - USA - 18/02/2001 - 2020

Charles Weerts - BEL - 01/03/2001 - 2023

Marco Wittmann - GER - 24.11.1989 - 2012

Nick Yelloly - GBR - 03.12.1990 - 2019