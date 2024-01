En direct : la présentation de l'équipe Gresini avec Marc Márquez

Le compte à rebours a commencé : Marc Márquez et son frère Alex dévoilent aujourd'hui leur nouveau look Gresini-Ducati pour la saison MotoGP 2024. Sur SPEEDWEEK.com, les fans suivent la présentation en direct - à voir en streaming.

Avec l'engagement de Marc Márquez, Gresini Racing a réussi le coup d'un carrousel de transferts fou. Il y a un an, personne n'aurait imaginé que l'octuple champion du monde poserait - comme il l'a fait vendredi - au musée Ducati sur la Desmosedici de Loris Capirossi, premier vainqueur du MotoGP pour le constructeur de Borgo Panigale en 2003.

L'engouement pour le nouveau chapitre de la superstar de 30 ans, qui se trouve en Italie depuis jeudi avec son frère et coéquipier Alex Márquez, est d'autant plus grand. Les deux hommes se sont visiblement amusés lors de la séance photo commune, tandis que Marc s'est familiarisé au siège de l'équipe à Faenza avec l'histoire mouvementée de sa nouvelle équipe, fondée en 1997 par Fausto Gresini et qui a déjà remporté trois titres de champion du monde, 61 victoires en GP et 190 podiums au total, toutes catégories confondues.

La directrice de l'équipe, Nadia Padovani, qui poursuit avec courage et succès le rêve de son mari décédé en 2021, avec le soutien de leurs fils Lorenzo et Luca ainsi que du directeur commercial Carlo Merlini, a déclaré n'avoir vraiment pris conscience qu'au cours des tests de Valence de la présence dans ses rangs du sextuple champion MotoGP et du 59e vainqueur de GP dans la catégorie reine pour 2024. Le 28 novembre, Marc Márquez avait quitté pour la première fois le box de Gresini au guidon d'une Ducati lors des tests de Valence, sous une énorme attention médiatique.

Ce samedi soir, le look clean de son Desomsedici GP23 fait place à la livrée officielle 2024. Avec la présentation officielle de l'équipe, Gresini Racing effectue la première nouvelle danse de la saison - au sens propre du terme, puisque le Cocoricò de Riccione, l'une des boîtes de nuit les plus célèbres d'Italie, a été choisi comme scène : La présentation du MotoGP débutera à 18h30, précédée par les présentations des équipes MotoE et Moto2 de Gresini.

La présentation des équipes Gresini 2024 en livestream à partir de 18 heures :

SPEEDWEEK.com est sur place à Riccione et fournit des images, des voix, des aperçus - également sur notre canal Instagram @speedweek_com.