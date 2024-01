In diretta: la presentazione del team Gresini con Marc Márquez

Il conto alla rovescia è iniziato: Marc Márquez e suo fratello Alex svelano oggi il nuovo look Gresini-Ducati per la stagione 2024 della MotoGP. I fan possono seguire la presentazione in diretta su SPEEDWEEK.com - in streaming.

Con l'ingaggio di Marc Márquez, Gresini Racing ha messo a segno il colpo di una folle giostra di trasferimenti. Un anno fa, nessuno avrebbe potuto immaginare che l'otto volte campione del mondo avrebbe posato nel Museo Ducati sulla Desmosedici di Loris Capirossi, il primo vincitore della MotoGP per la Casa di Borgo Panigale nel 2003, come ha fatto venerdì.

L'attesa per il nuovo capitolo della superstar trentenne, che da giovedì è in Italia con il fratello e compagno di squadra Alex Márquez, è ancora più grande. I due si sono visibilmente divertiti durante il servizio fotografico congiunto, e Marc in particolare ha familiarizzato con la movimentata storia della sua nuova squadra nella sede di Faenza, fondata da Fausto Gresini nel 1997 e che da allora ha collezionato tre titoli mondiali, 61 vittorie nei GP e un totale di 190 podi in tutte le classi di GP.

La Team Principal Nadia Padovani, che sta portando avanti con coraggio e successo il sogno del marito, scomparso nel 2021, con il supporto dei figli Lorenzo e Luca e del Direttore Commerciale Carlo Merlini, ha dichiarato che solo in occasione dei test di Valencia si è resa conto che per il 2024 avrebbe avuto tra le sue fila il sei volte campione della MotoGP e 59 volte vincitore di GP nella classe regina. Il 28 novembre, Marc Márquez è uscito per la prima volta dai box Gresini in sella a una Ducati in occasione del test di Valencia, tra l'enorme interesse dei media.

Il look pulito del test sulla sua Desomsedici GP23 lascerà il posto alla livrea ufficiale 2024 questo sabato sera. Con la presentazione ufficiale del team, Gresini Racing si esibisce nel primo ballo della nuova stagione - nel vero senso della parola, visto che è stata scelta come location una delle discoteche più famose d'Italia, il Cocoricò di Riccione: La presentazione della MotoGP inizia alle 18.30, preceduta dalle squadre MotoE e Moto2 di Gresini.

La presentazione del team Gresini 2024 dalle 18.00 in livestream:

SPEEDWEEK.com è presente a Riccione per fornire immagini, voci e approfondimenti, anche sul nostro canale Instagram @speedweek_com.