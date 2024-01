Em direto: A apresentação da equipa Gresini com Marc Márquez

Com a contratação de Marc Márquez, a Gresini Racing deu o golpe de misericórdia num louco carrossel de transferências. Há um ano, ninguém poderia imaginar que o oito vezes campeão do mundo estaria a posar no Museu Ducati na Desmosedici de Loris Capirossi, o primeiro vencedor de MotoGP para o fabricante sediado em Borgo Panigale em 2003, como fez na sexta-feira.

O entusiasmo em torno do novo capítulo da estrela de 30 anos, que está em Itália com o seu irmão e companheiro de equipa Alex Márquez desde quinta-feira, é ainda maior. Os dois divertiram-se visivelmente na sessão fotográfica conjunta e Marc, em particular, familiarizou-se com a história da sua nova equipa na sede da equipa em Faenza, que foi fundada por Fausto Gresini em 1997 e que, desde então, acumulou três títulos de campeão do mundo, 61 vitórias em GP e um total de 190 subidas ao pódio em todas as classes de GP.

A Chefe de Equipa Nadia Padovani, que continua corajosamente e com sucesso o sonho do seu marido, falecido em 2021, com o apoio dos seus filhos Lorenzo e Luca e do Diretor Comercial Carlo Merlini, disse que só no teste de Valência é que se apercebeu realmente que teria o hexacampeão de MotoGP e 59 vezes vencedor de GP na categoria rainha nas suas fileiras para 2024. Em 28 de novembro, Marc Márquez saiu das boxes da Gresini com uma Ducati pela primeira vez no teste de Valência, no meio de um enorme interesse por parte dos meios de comunicação social.

O visual limpo do teste da sua Desomsedici GP23 dará lugar à pintura oficial de 2024 no sábado à noite. Com a apresentação oficial da equipa, a Gresini Racing realiza a primeira dança da nova temporada - no verdadeiro sentido da palavra, uma vez que um dos clubes noturnos mais famosos de Itália, o Cocoricò em Riccione, foi escolhido como local: A apresentação do MotoGP começa às 18h30, precedida pelas equipas MotoE e Moto2 da Gresini.

A apresentação da equipa Gresini 2024 a partir das 18h00 no livestream:

