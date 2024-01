Les premières images : Marc Márquez sous les couleurs de Gresini Ducati

Gresini Racing vient de dévoiler à Riccione la Ducati Desmosedici GP23 d'Alex et Marc Márquez pour la saison MotoGP 2024.

C'est un samedi soir orageux à Riccione, l'affluence des représentants des médias au Cocoricò est tout aussi forte : la célèbre boîte de nuit à la forme pyramidale majestueuse et un show spectaculaire sur scène ont fourni le cadre approprié pour la première danse très attendue de la pré-saison 2024 - la présentation de l'équipe Gresini Racing avec la nouvelle recrue Ducati éminente Marc Márquez et son frère et coéquipier Alex.

"C'est la discothèque où je dansais quand j'avais 20 ans", a révélé la principale du team, Nadia Padovani, de très bonne humeur. En ce qui concerne sa nouvelle ligne MotoGP, le double champion du monde Alex et l'octuple champion Marc Márquez, elle a souligné : "En tant qu'équipe, nous avons déjà gagné. Nous aurons dix titres dans l'équipe - c'est incroyable, nous n'aurions jamais pu l'imaginer".

En ce qui concerne le design, il n'y a pas eu de surprises. Les frères Márquez piloteront en 2024 une Desmosedici GP23 dans la combinaison de couleurs déjà connue de Gresini, à savoir le rouge Ducati et une teinte de bleu clair symbolisant l'air.

