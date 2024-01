Prime immagini: Marc Márquez con i colori Gresini Ducati

Gresini Racing ha appena presentato a Riccione la Ducati Desmosedici GP23 di Alex e Marc Márquez per la stagione 2024 della MotoGP.

È un sabato sera tempestoso a Riccione, e l'afflusso di rappresentanti dei media al Cocoricò è altrettanto forte: la famosa discoteca, con la sua maestosa forma piramidale e uno spettacolare palcoscenico, è stata la cornice perfetta per l'attesissimo primo ballo della pre-stagione 2024 - la presentazione del team Gresini Racing con il nuovo arrivato in Ducati Marc Márquez e suo fratello e compagno di squadra Alex.

"Questa è la discoteca dove ballavo quando avevo 20 anni", ha rivelato la Team Principal Nadia Padovani, di buon umore. Guardando alla sua nuova formazione di MotoGP, il due volte campione del mondo Alex e l'otto volte campione Marc Márquez, ha sottolineato: "Come squadra, abbiamo già vinto. Avremo dieci titoli in squadra: è incredibile, non avremmo mai potuto immaginarlo".

Non ci sono state sorprese per quanto riguarda il progetto. I fratelli Márquez guideranno una Desmosedici GP23 nel 2024 nella familiare combinazione di colori Gresini: rosso Ducati e una leggera tonalità di blu per simboleggiare l'aria.

