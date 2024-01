Primeiras imagens: Marc Márquez com as cores da Gresini Ducati

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

É uma noite de sábado tempestuosa em Riccione, e a multidão de representantes da comunicação social no Cocoricò é igualmente forte: o famoso clube noturno com a sua majestosa forma piramidal e um espetacular espetáculo de palco proporcionou o cenário perfeito para a ansiosamente aguardada primeira dança da pré-época de 2024 - a apresentação da equipa Gresini Racing com o proeminente estreante da Ducati Marc Márquez e o seu irmão e companheiro de equipa Alex.

"Esta é a discoteca onde eu costumava dançar quando tinha 20 anos", revelou a Directora de Equipa Nadia Padovani, muito animada. Olhando para a sua nova formação de MotoGP, o bicampeão mundial Alex e o octacampeão Marc Márquez, ela sublinhou: "Como equipa, já ganhámos. Vamos ter dez títulos na equipa - isso é incrível, nunca poderíamos ter imaginado isso."

No que respeita ao design, não houve surpresas. Os irmãos Márquez vão correr numa Desmosedici GP23 em 2024 com a conhecida combinação de cores da Gresini: vermelho Ducati e um tom claro de azul para simbolizar o ar.

