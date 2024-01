Marc Márquez : "Pas tout de suite au niveau de Pecco".

Samedi soir, au Cocoricò, une célèbre boîte de nuit de Riccione, en Italie, a eu lieu la présentation très attendue du team Gresini Ducati. L'attention ne s'est toutefois pas portée sur Alex Márquez, qui entame sa deuxième saison au sein de l'équipe sur la Desmosedici GP23, mais sur son frère et nouvelle recrue Ducati, Marc Márquez.

Pour Márquez, il s'agit du premier changement de marque en MotoGP après onze ans au sein du team Repsol Honda et six titres de champion du monde dans la catégorie reine. "Après onze ans dans la même équipe, les premiers pas dans le nouveau garage étaient évidemment étranges", a avoué l'octuple champion du monde. Il a néanmoins souligné : "Lorsque j'ai pris cette décision, j'étais totalement convaincu que c'était la bonne. Rejoindre une équipe comme Gresini, aux côtés de mon frère, a nettement facilité le changement".

Lors du test de Valence, le pilote de 30 ans avait déjà pu se faire une première idée de son outil de travail de cette année. Pour mémoire, Márquez avait terminé ce test d'une journée à une solide quatrième place au classement général. "Je me suis tout de suite senti très à l'aise à Valence. Cependant, toute l'équipe était extrêmement nerveuse en raison des attentes élevées. Au cours des derniers jours, j'ai pu apprendre à connaître l'équipe en toute tranquillité".

En raison de ces attentes, l'Espagnol a lancé un avertissement : "Ce dont il faut tenir compte, ce sont les attentes en contraste avec la réalité. Je ne peux pas prétendre maintenant que je vais me battre pour la victoire dès le début. Car les quatre dernières années ont été un cauchemar pour moi. Cela fait deux ans que je n'ai pas gagné. Par contre, il y a des pilotes comme Pecco Bagnaia ou Jorge Martin qui roulent sur cette moto depuis de nombreuses années et qui ont déjà gagné beaucoup de courses avec. Ils sont super rapides, c'est pourquoi je ne peux pas dire que je serai d'emblée au même niveau que ces pilotes".

Mais malgré cette réserve, Márquez a laissé entrevoir l'approche qu'il adopte pour son nouveau projet : "Même si je veux y aller doucement pour le moment, cela ne veut pas dire que je serai lent sur la piste. Bien sûr, je vais essayer de rouler le plus vite possible et de toujours donner le maximum. Les attentes sont super élevées. Mais j'essaie de les oublier et de rester concentré dans mon garage. Car c'est surtout au début que je dois rester calme".