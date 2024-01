Marc Márquez: "Non subito al livello di Pecco".

Sabato sera, l'attesa presentazione del team Gresini Ducati si è svolta al Cocoricò, una famosa discoteca di Riccione. L'attenzione non era però rivolta ad Alex Márquez, che inizia la sua seconda stagione con il team in sella alla Desmosedici GP23, ma a suo fratello e nuovo arrivato in Ducati, Marc Márquez.

Per Márquez si tratta del primo cambio di marca in MotoGP dopo undici anni con il Repsol Honda Team e sei titoli mondiali nella classe regina. "Dopo undici anni con la stessa squadra, i primi passi nel nuovo garage sono stati naturalmente strani", ha ammesso l'otto volte campione del mondo. Tuttavia, ha sottolineato: "Quando ho preso la decisione, ero pienamente convinto che fosse la mossa giusta. Passare a una squadra come Gresini, al fianco di mio fratello, ha reso il cambiamento molto più facile".

Il trentenne ha già potuto avere una prima impressione della macchina da lavoro di quest'anno durante i test di Valencia. Per ricordare, Márquez ha concluso il test di un giorno con un ottimo quarto posto assoluto. "A Valencia mi sono sentito subito a mio agio. Tuttavia, tutta la squadra era estremamente nervosa a causa delle grandi aspettative. Negli ultimi giorni ho potuto conoscere la squadra in tutta tranquillità".

A causa di queste aspettative, lo spagnolo ha avvertito: "Quello che bisogna tenere a mente è il contrasto tra le aspettative e la realtà. Non posso pretendere di lottare per la vittoria fin dall'inizio. Perché gli ultimi quattro anni sono stati un incubo per me. Non ho vinto per due anni. D'altra parte, ci sono piloti come Pecco Bagnaia o Jorge Martin che guidano questa moto da molti anni e hanno già vinto molte gare. Sono velocissimi, per questo non posso dire che sarò subito allo stesso livello di questi piloti".

Tuttavia, nonostante la sua reticenza, Márquez ha fatto sapere quale approccio sta adottando con il suo nuovo progetto: "Anche se per ora voglio andarci piano, questo non significa che sarò lento in pista. Naturalmente cercherò di andare il più veloce possibile e di dare sempre il massimo. Le aspettative sono altissime. Ma sto cercando di dimenticarle e di concentrarmi sul lavoro nel mio garage. Perché devo mantenere la calma, soprattutto in partenza".