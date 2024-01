Marc Márquez: "Não estou imediatamente ao nível de Pecco"

Na apresentação oficial da Gresini Ducati Team, a estrela de MotoGP Marc Márquez foi cauteloso e pediu paciência. Porque: "As expectativas estão em contraste com a realidade", disse o espanhol.

No sábado à noite, a tão aguardada apresentação da equipa Gresini Ducati teve lugar no Cocoricò, um famoso clube noturno em Riccione, Itália. Contudo, as atenções não se centraram em Alex Márquez, que inicia a sua segunda época com a equipa na Desmosedici GP23, mas sim no seu irmão e estreante na Ducati, Marc Márquez.

Para Márquez, é a primeira mudança de marca no MotoGP depois de onze anos com a Repsol Honda Team e seis títulos de campeão do mundo na categoria rainha. "Depois de onze anos com a mesma equipa, os primeiros passos na nova garagem foram naturalmente estranhos", admitiu o oito vezes campeão do mundo. No entanto, sublinhou: "Quando tomei a decisão, estava plenamente convencido de que era o passo certo. Mudar para uma equipa como a Gresini, ao lado do meu irmão, tornou a mudança muito mais fácil."

O piloto de 30 anos já pôde ter uma primeira impressão da máquina de trabalho deste ano no teste de Valência. Como lembrete, Márquez terminou o teste de um dia num forte quarto lugar na geral. "Senti-me muito confortável logo de início em Valência. No entanto, toda a equipa estava extremamente nervosa devido às elevadas expectativas. Durante os últimos dias, pude conhecer a equipa em paz."

Devido a estas expectativas, o espanhol advertiu: "O que é preciso ter em conta é o contraste entre as expectativas e a realidade. Não posso fingir agora que vou lutar pela vitória desde o início. Porque os últimos quatro anos foram um pesadelo para mim. Há dois anos que não ganho. Por outro lado, há pilotos como Pecco Bagnaia ou Jorge Martin que andam nesta mota há muitos anos e já ganharam muitas corridas com ela. Eles são super rápidos, e é por isso que não posso dizer que vou estar ao mesmo nível que esses pilotos imediatamente."

No entanto, apesar das suas reticências, Márquez deixou transparecer a abordagem que está a adotar com o seu novo projeto: "Embora eu queira ir devagar por agora, isso não significa que vou ser lento na pista de corrida. Claro que vou tentar andar o mais rápido possível e dar sempre o meu máximo. As expectativas são muito altas. Mas estou a tentar esquecê-las e concentrar-me no trabalho na minha garagem. Porque tenho de manter a calma, especialmente no arranque".