Márquez réuni : qui remportera la première victoire de Gresini ?

Alex et Marc Márquez ont officiellement entamé leur deuxième saison en tant que coéquipiers MotoGP samedi soir à Riccione, lors de la présentation du team Gresini Ducati.

Pour la deuxième fois depuis 2020, alors qu'ils faisaient encore partie de l'équipe d'usine Repsol-Honda, les frères Márquez ont participé samedi soir à Riccione à une présentation de l'équipe MotoGP en tant que coéquipiers. Les deux hommes se sont montrés de très bonne humeur, ont discuté lors d'un long tour de presse et se sont ensuite patiemment prêtés au jeu des photos souvenirs pour les nombreux invités de Gresini.

"C'est très spécial d'être dans la même équipe que ton frère", a décrit Alex. "C'est déjà spécial quand les deux courent en championnat du monde et encore plus en MotoGP - vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie d'être dans la même équipe. C'est très spécial. Je dois essayer de tirer profit de cette situation. L'atmosphère grandiose et magique que nous pouvons créer en dehors de la piste devient très importante. J'ai été dans beaucoup d'équipes, mais Gresini a quelque chose de spécial à cet égard", s'est enthousiasmé le neuvième du championnat du monde 2023.

La situation de départ n'est pas comparable à celle de 2020, et pas seulement parce que Marc s'était déjà blessé à l'humérus lors du début de saison tardif à Jerez. "Nous espérons - et j'espère surtout - que ce sera une autre année", a souligné l'octuple champion du monde. "Car 2020 a été la pire année, c'est le point qui a tout changé. Nous espérons bien sûr prendre du plaisir tout au long de l'année. Mais sur la piste, il sera occupé avec son chef d'équipe et son équipe et je travaillerai de mon côté du box", a poursuivi Marc.

"Le plus important pour Alex est qu'il n'ait pas des attentes plus élevées parce que je suis dans le box. Il a ses attentes, il faut toujours être réaliste et travailler pour être un pilote MotoGP pendant de nombreuses années", a ajouté la superstar de 30 ans.

Son jeune frère a ajouté : "En 2020, nous étions dans une situation très différente. J'étais un rookie, je devais améliorer beaucoup de choses et je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser beaucoup d'informations de sa part parce qu'il était super rapide et que je devais progresser pas à pas. La situation est différente maintenant et je pense que nous pouvons tous les deux en profiter davantage".

La première déclaration de guerre dans le duel interne à l'équipe, Alex, 27 ans, qui s'est d'ailleurs affirmé du côté droit du box ("Je suis là depuis longtemps, il est juste le nouveau venu"), l'a déjà lancée sur la scène du Cocoricò avec un sourire en coin : "Si c'est lui ou moi qui gagne, ça restera toujours dans la famille, mais si je peux être devant lui, c'est mieux - il a déjà tellement gagné".

L'Espagnol de 27 ans a déjà remporté deux victoires au sprint l'année dernière, à Silverstone et à Sepang. La question qui se pose maintenant est la suivante : quel Márquez gagnera le premier un GP sur la Ducati Gresini ?

"Le premier Grand Prix aura lieu au Qatar. Au Qatar, Alex a de meilleures chances que moi", a déclaré Marc en souriant, se défendant d'être le favori. "Je n'ai gagné que deux fois là-bas et je ne suis pas dans la situation de penser à une victoire maintenant. Mais voyons, s'il devait y avoir une victoire pour Gresini, ce serait bien".

"Si je devais gagner au Qatar, cela ne me dérangerait pas", a lancé Alex en souriant.

"Mais il ne faut pas être pressé. Il faut toujours être réaliste", n'a pas manqué de souligner la nouvelle recrue de Ducati, Marc Márquez.