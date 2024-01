Márquez riunito: chi conquisterà la prima vittoria di Gresini?

Alex e Marc Márquez hanno ufficialmente iniziato la loro seconda stagione come compagni di squadra nella MotoGP in occasione della presentazione del team Gresini Ducati a Riccione sabato sera.

Per la seconda volta dal 2020, quando erano ancora nel team Repsol Honda, i fratelli Márquez hanno completato la presentazione del team MotoGP come compagni di squadra sabato sera a Riccione. Entrambi erano di ottimo umore, hanno chiacchierato a lungo con la stampa e poi hanno pazientemente posato per le foto ricordo con i numerosi ospiti di Gresini.

"È molto speciale essere in squadra con tuo fratello", ha detto Alex. "È speciale quando si corre entrambi nel Campionato del Mondo e ancora di più nella MotoGP: non si può nemmeno immaginare cosa significhi essere in una squadra. È molto speciale. Devo cercare di trarre vantaggio da questa situazione. La grande e magica atmosfera che possiamo creare fuori dalla pista diventa molto importante. Sono stato in molte squadre, ma Gresini ha qualcosa di speciale in questo senso", ha detto il nono classificato del Campionato del Mondo 2023.

La posizione di partenza non è paragonabile a quella del 2020, e non solo per il fatto che Marc ha subito un infortunio prolungato alla parte superiore del braccio nell'apertura ritardata della stagione a Jerez. "Speriamo, e soprattutto io spero, che sia un anno diverso", ha sottolineato l'otto volte campione del mondo. "Perché il 2020 è stato l'anno peggiore, quello è stato il punto che ha cambiato tutto. Naturalmente, speriamo di divertirci durante l'anno. Ma in pista sarà impegnato con il suo capo equipaggio e la sua squadra e io lavorerò sul mio lato box", ha aggiunto Marc.

"La cosa più importante per Alex è che non abbia aspettative più alte perché io sono ai box. Lui ha le sue aspettative, bisogna sempre essere realistici e lavorare per essere un pilota di MotoGP per molti anni", ha aggiunto la superstar 30enne.

Il fratello minore ha aggiunto: "Nel 2020 eravamo in una situazione completamente diversa. Io ero un debuttante, dovevo migliorare molte cose e non avevo la possibilità di utilizzare molte informazioni da lui perché era velocissimo e dovevo progredire passo dopo passo. Ora la situazione è diversa e credo che entrambi possiamo trarne maggiori benefici".

Il ventisettenne Alex, che tra l'altro ha tenuto testa al lato destro dei box ("Io sono qui da molto tempo, lui è solo l'ultimo arrivato"), ha fatto la sua prima dichiarazione d'intenti nel duello interno alla squadra sul palco del Cocoricò con un sorriso: "Se lui o io vinciamo, rimarrà sempre in famiglia, ma se riesco a stare davanti a lui, è meglio - ha già vinto così tanto".

Il 27enne spagnolo ha già ottenuto due vittorie in volata a Silverstone e Sepang lo scorso anno. Ora la domanda sorge spontanea: quale Márquez vincerà per primo un GP in sella alla Ducati di Gresini?

"Il primo Gran Premio è in Qatar. Alex ha più possibilità di me in Qatar", ha detto Marc con un sorriso, scartando il ruolo di favorito. "Ho vinto lì solo due volte e non sono nella posizione di pensare di vincere ora. Ma vediamo, se ci fosse una vittoria per Gresini sarebbe bello".

"Se dovessi vincere in Qatar, per me andrebbe bene", ha aggiunto Alex con un sorriso.

"Ma non si può avere fretta. Bisogna sempre essere realistici", ha sottolineato il nuovo arrivato in Ducati Marc Márquez.