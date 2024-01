Márquez reunido: Quem vai conquistar a primeira vitória da Gresini?

Pela segunda vez desde 2020, quando ainda faziam parte da equipa de fábrica da Repsol Honda, os irmãos Márquez completaram a apresentação da equipa de MotoGP como companheiros de equipa no sábado à noite em Riccione. Ambos estavam muito bem dispostos, conversando longamente com a imprensa e depois posando pacientemente para fotos de recordação com os muitos convidados da Gresini.

"É muito especial estar numa equipa com o nosso irmão", disse Alex. "É especial quando ambos correm no Campeonato do Mundo e ainda mais no MotoGP - não se pode sequer imaginar o que significa estar numa equipa. É muito especial. Tenho de tentar tirar partido desta situação. A atmosfera fantástica e mágica que podemos criar fora da pista torna-se muito importante. Já estive em muitas equipas, mas a Gresini tem algo de especial nesse aspeto", disse o nono classificado do Campeonato do Mundo de 2023.

A posição de partida não é comparável à de 2020 - e não apenas devido ao facto de Marc ter sofrido uma lesão prolongada no braço na abertura tardia da época em Jerez. "Esperamos - e eu espero especialmente - que seja um ano diferente", enfatizou o oito vezes campeão mundial. "Porque 2020 foi o pior ano, esse foi o ponto que mudou tudo. Claro que esperamos divertir-nos ao longo do ano. Mas na pista, ele vai estar ocupado com o seu chefe de equipa e a sua equipa e eu vou estar a trabalhar na minha box", acrescentou Marc.

"O mais importante para o Alex é que ele não tenha expectativas mais elevadas por eu estar nas boxes. Ele tem as suas expectativas, temos sempre de ser realistas e trabalhar para sermos pilotos de MotoGP durante muitos anos", acrescentou a estrela de 30 anos.

O seu irmão mais novo acrescentou: "Estávamos numa situação completamente diferente em 2020. Eu era um estreante, tinha de melhorar muitas coisas e não tive a oportunidade de usar muita informação dele porque ele era super-rápido e eu tinha de progredir passo a passo. Agora a situação é diferente e penso que ambos podemos beneficiar mais com isso".

Alex, de 27 anos, que, aliás, se manteve no lado direito das boxes ("Estou aqui há muito tempo, ele é apenas o recém-chegado"), fez a sua primeira declaração de intenções no duelo entre equipas na etapa de Cocoricò com um sorriso: "Se eu ou ele ganharmos, ficará sempre na família, mas se eu puder ficar à frente dele, é melhor - ele já ganhou tanto."

O espanhol de 27 anos já conseguiu duas vitórias ao sprint em Silverstone e Sepang no ano passado. Agora surgiu naturalmente a questão: Qual Márquez vencerá primeiro uma corrida de GP com a Gresini Ducati?

"O primeiro Grande Prémio é no Qatar. O Alex tem mais hipóteses do que eu no Qatar," disse Marc com um sorriso, rejeitando o papel de favorito. "Só ganhei lá duas vezes e não estou em posição de pensar em ganhar agora. Mas vamos ver, se houver uma vitória para a Gresini, seria bom."

"Se eu ganhasse no Qatar, seria ótimo para mim", acrescentou Alex com um sorriso.

"Mas não se pode ter pressa. Temos de ser sempre realistas", sublinhou o recém-chegado à Ducati, Marc Márquez.