Marc Márquez: "Honda habría sido el camino más fácil"

Hace un año habría sido inimaginable, pero ahora Marc Márquez ha hecho su primera aparición oficial con los colores de Gresini en la presentación del equipo. Como es bien sabido, el seis veces campeón de MotoGP rescindió prematuramente un lucrativo contrato con HRC al final de la temporada 2023 y se despidió de su familia Repsol Honda, incluido su jefe de equipo Santi Hernández, después de once años para subirse a una Ducati del equipo cliente desde la temporada anterior.

"Por supuesto, ha sido una decisión superdifícil y por eso he tardado tanto. No tomé la decisión hasta después del GP de Motegi", ha declarado la superestrella de 30 años, echando la vista atrás. "Por otro lado, mi ambición es la misma que en 2013, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir: Si estoy aquí es porque siento que tengo el nivel y las oportunidades para luchar por estar entre los cinco primeros. No puedo hablar de luchar por el campeonato del mundo. Para eso se necesita algo extra en muchos aspectos. Pero sigo teniendo la sensación de que puedo luchar por estar entre los cinco o seis primeros. Así que he decidido ir en esa dirección para tener una carrera más larga. Se trata sólo de eso".

"El camino más fácil habría sido quedarme con Honda. Eso habría significado menos presión para mí, más dinero en mi cuenta bancaria y muchas otras cosas. Pero ese no es el objetivo", enfatizó el ocho veces campeón del mundo, que firmó un contrato de un año con Gresini Racing y deja todas las puertas abiertas para el futuro.

"Estoy muy agradecido a Honda, lo he dicho antes y lo repito aquí: quizá nuestros caminos puedan volver a cruzarse en el futuro, eso espero. Pero no depende sólo de mí. Tengo que ser rápido en la pista para tener más puertas y caminos entre los que elegir. Si soy rápido, estaré en mejores condiciones para decidir mi futuro".

Mientras tanto, parece que por fin algo está sucediendo en Honda, su antiguo empleador. Una RC213V significativamente revisada ya se pudo ver en el test de Valencia a finales de noviembre y Joan Mir habló de notables cambios y mejoras.

Marc Márquez también está convencido de que Honda Racing Corporation logrará el cambio. "El problema o la mayor duda es si podrán hacerlo en un mes o en un año o dos. También era un riesgo por el momento en el que me encuentro en mi carrera deportiva, no por Honda, pero por mi carrera estoy convencido de que era lo correcto. Honda es Honda, HRC es HRC, seguro que lo conseguirán y también en Malasia darán otro paso".

Volviendo al futuro inmediato de Márquez: La directora del equipo Gresini, Nadia Padovani, dejó claro que espera ver a su nuevo y destacado fichaje en la lucha por el Campeonato del Mundo en 2024.

"Es completamente normal", dijo el propio Marc cuando se le preguntó al respecto. "Cuando el Gresini Racing Team trae a un piloto es porque cree que puede hacerlo bien, si no, no lo hace. Ellos también se arriesgaron mucho y esperaron hasta octubre para mi decisión. Y lo han hecho porque están convencidos de que puedo hacerlo bien. Yo también quiero eso, pero tenemos que proceder con calma y paso a paso, luego ya veremos", dijo el 59 veces ganador de MotoGP, esforzándose una vez más por amortiguar las enormes expectativas.