Marc Márquez : "Honda aurait été la solution la plus simple".

Il y a un an, cela aurait été inimaginable, mais aujourd'hui, Marc Márquez est apparu pour la première fois officiellement sous les couleurs de Gresini lors de la présentation de l'équipe. Le sextuple champion de MotoGP a résilié prématurément un contrat lucratif avec le HRC à la fin de la saison 2023 et a fait ses adieux à sa famille Repsol Honda, y compris au chef d'équipe Santi Hernandez, après onze ans de bons et loyaux services, pour enfourcher une Ducati de pré-saison du team client.

"Bien sûr, c'était une décision super difficile à prendre et c'est pour cette raison que cela a pris du temps. Je n'ai pris cette décision qu'après le GP de Motegi", a déclaré la superstar de 30 ans. "D'un autre côté, mon ambition est la même qu'en 2013, je l'ai déjà dit et je vais encore le répéter : Si je suis ici, c'est parce que je sens que j'ai le niveau et les possibilités de me battre pour le top 5. Je ne peux pas parler de me battre pour le championnat du monde. Pour cela, il te faut un supplément à bien des égards. Mais j'ai toujours le sentiment que je peux me battre pour le top 5 ou le top 6. J'ai donc décidé de prendre cette direction afin d'avoir une carrière plus longue. C'est tout simplement ça".

"La voie la plus simple aurait été de rester chez Honda. Cela aurait signifié moins de pression pour moi, plus d'argent sur mon compte et beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas le but", a souligné l'octuple champion du monde, qui a signé un contrat d'un an avec Gresini Racing et se laisse toutes les portes ouvertes pour l'avenir.

"Je suis très reconnaissant envers Honda, je l'ai déjà dit et je vais le redire ici : peut-être que nos chemins pourront se croiser à nouveau dans le futur, je l'espère. Mais cela ne dépend pas que de moi. Je dois être rapide sur la piste, afin d'avoir plus de portes et de chemins parmi lesquels choisir. Si je suis rapide, je serai dans une meilleure position pour décider de mon avenir".

Pendant ce temps, les choses semblent enfin bouger chez son ex-employeur Honda. Déjà lors des tests de Valence fin novembre, on avait pu voir une RC213V nettement remaniée et Joan Mir avait parlé de changements et d'améliorations enfin perceptibles.

Marc Márquez est lui aussi convaincu que la Honda Racing Corporation va réussir à inverser la tendance. "Le problème ou le plus grand doute est de savoir s'ils vont réussir en un mois ou en un ou deux ans. C'était aussi un risque par rapport au moment où je me trouve dans ma carrière sportive - pas à cause de Honda, mais pour ma carrière, je suis convaincu que c'était la bonne chose à faire. Honda est Honda, HRC est HRC, il est certain qu'ils y arriveront et qu'ils feront encore un pas en Malaisie".

Pour en revenir à l'avenir immédiat de Márquez, la directrice de l'équipe Gresini, Nadia Padovani, a très bien laissé entendre qu'elle s'attendait à voir son éminent nouveau venu se battre en championnat du monde en 2024.

"C'est tout à fait normal", a déclaré Marc lui-même lorsqu'on lui a posé la question. "Si le Gresini Racing Team prend un pilote, c'est parce qu'ils pensent qu'il peut être bon, sinon ils ne le font pas. Ils ont aussi pris de gros risques et ont attendu ma décision jusqu'en octobre. Et ils l'ont fait parce qu'ils sont convaincus que je peux faire un bon résultat. Moi aussi, je le veux, mais nous devons avancer calmement et pas à pas, et nous verrons bien", s'est efforcé une fois de plus l'homme aux 59 victoires en MotoGP de tempérer les énormes attentes.