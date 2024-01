Marc Márquez: "La Honda sarebbe stata la strada più facile".

Il nuovo arrivato in casa Gresini-Ducati Marc Márquez parla delle ragioni del suo trasferimento di alto profilo, del suo ex datore di lavoro Honda e delle aspettative per la stagione 2024 della MotoGP.

Un anno fa sarebbe stato inimmaginabile, ma ora Marc Márquez ha fatto la sua prima apparizione ufficiale con i colori Gresini alla presentazione del team. Come è noto, il sei volte campione della MotoGP ha rescisso prematuramente il lucroso contratto con HRC al termine della stagione 2023 e ha salutato la sua famiglia Repsol Honda, compreso il capo equipaggio Santi Hernandez, dopo undici anni per passare al team clienti Ducati dalla stagione precedente.

"Naturalmente è stata una decisione molto difficile e per questo ci è voluto tanto tempo. Ho preso la decisione solo dopo il GP di Motegi", ha detto la superstar trentenne, guardando al passato. "D'altra parte, la mia ambizione è la stessa del 2013: l'ho già detto e lo ripeto: Se sono qui, è perché sento di avere il livello e le opportunità per lottare per i primi cinque. Non posso parlare di lotta per il campionato del mondo. Per questo, sotto molti punti di vista, serve qualcosa in più. Ma ho ancora la sensazione di poter lottare per i primi 5 o 6 posti. Quindi ho deciso di andare in quella direzione per avere una carriera più lunga. Si tratta solo di questo".

"Il modo più semplice sarebbe stato quello di rimanere con la Honda. Questo avrebbe significato meno pressione per me, più soldi sul mio conto in banca e molte altre cose. Ma non è questo l'obiettivo", ha sottolineato l'otto volte campione del mondo, che ha firmato un contratto di un anno con Gresini Racing e si lascia aperte tutte le porte per il futuro.

"Sono molto grato alla Honda, l'ho detto prima e lo ripeto qui: forse le nostre strade potranno incrociarsi di nuovo in futuro, lo spero. Ma non dipende solo da me. Devo essere veloce in pista per avere più porte e strade tra cui scegliere. Se sarò veloce, sarò in una posizione migliore per decidere il mio futuro".

Nel frattempo, sembra che finalmente stia accadendo qualcosa presso il suo ex datore di lavoro, la Honda. Una RC213V notevolmente rivista era già stata presentata nei test di Valencia alla fine di novembre e Joan Mir ha parlato di cambiamenti e miglioramenti evidenti.

Anche Marc Márquez è convinto che la Honda Racing Corporation riuscirà a dare una svolta. "Il problema o il dubbio più grande è se possono farlo in un mese o in un anno o due. È stato un rischio anche per il momento in cui mi trovo nella mia carriera sportiva - non per la Honda, ma per la mia carriera sono convinto che fosse la cosa giusta da fare. Honda è Honda, HRC è HRC, sicuramente ce la faranno e anche in Malesia faranno un altro passo avanti".

Tornando all'immediato futuro di Márquez: la Team Principal di Gresini Nadia Padovani ha chiarito che si aspetta di vedere il suo nuovo acquisto di spicco nella lotta per il Mondiale nel 2024.

"È del tutto normale", ha detto lo stesso Marc quando gli è stato chiesto di parlarne. "Quando il Gresini Racing Team inserisce un pilota è perché crede che possa fare bene, altrimenti non lo fa. Hanno anche corso un grosso rischio e hanno aspettato fino a ottobre per la mia decisione. E lo hanno fatto perché sono convinti che io possa fare bene. Lo voglio anch'io, ma dobbiamo procedere con calma e passo dopo passo, poi vedremo", ha detto il 59 volte vincitore della MotoGP, cercando ancora una volta di smorzare le enormi aspettative.