Marc Márquez: "A Honda teria sido o caminho mais fácil"

O recém-chegado à Gresini-Ducati, Marc Márquez, fala sobre as razões da sua mudança, sobre o seu antigo empregador Honda e sobre as expectativas para a época de MotoGP de 2024.

Há um ano atrás, teria sido inimaginável, mas agora Marc Márquez fez a sua primeira aparição oficial com as cores da Gresini na apresentação da equipa. Como é sabido, o hexacampeão de MotoGP rescindiu prematuramente um lucrativo contrato com a HRC no final da época de 2023 e despediu-se da sua família Repsol Honda, incluindo o chefe de equipa Santi Hernandez, ao fim de onze anos, para se juntar à equipa cliente Ducati desde a época anterior.

"Claro que foi uma decisão muito difícil e foi por isso que demorou tanto tempo. Só tomei a decisão após o GP de Motegi", disse a estrela de 30 anos, olhando para trás. "Por outro lado, a minha ambição é a mesma de 2013. Já o disse antes e volto a dizer: Se estou aqui, é porque sinto que tenho o nível e as oportunidades para lutar pelos cinco primeiros. Não posso falar em lutar pelo campeonato do mundo. Para isso, é preciso algo mais, em muitos aspectos. Mas continuo a sentir que posso lutar pelo top 5 ou top 6. Por isso, decidi seguir nessa direção para ter uma carreira mais longa. É isso que está em causa".

"A maneira mais fácil teria sido ficar com a Honda. Isso significaria menos pressão para mim, mais dinheiro na minha conta bancária e muitas outras coisas. Mas não é esse o objetivo", sublinhou o oito vezes campeão do mundo, que assinou um contrato de um ano com a Gresini Racing e está a deixar todas as portas abertas para o futuro.

"Estou muito grato à Honda, já o disse antes e volto a dizê-lo aqui: talvez os nossos caminhos se possam cruzar novamente no futuro, espero que sim. Mas não depende apenas de mim. Tenho de ser rápido na pista para ter mais portas e caminhos por onde escolher. Se eu for rápido, estarei em melhor posição para decidir o meu futuro".

Entretanto, parece que finalmente algo está a acontecer na sua antiga empregadora, a Honda. Uma RC213V significativamente revista já foi apresentada no teste de Valência no final de novembro e Joan Mir falou de mudanças e melhorias visíveis.

Marc Márquez também está convencido de que a Honda Racing Corporation vai conseguir a reviravolta. "O problema ou a maior dúvida é se eles podem fazer isso num mês ou num ano ou dois. Isto também foi um risco em termos do momento em que estou na minha carreira desportiva - não por causa da Honda, mas para a minha carreira estou convencido de que foi a coisa certa a fazer. Honda é Honda, HRC é HRC, de certeza que vão conseguir e também na Malásia vão dar mais um passo."

De volta ao futuro imediato de Márquez: a Directora da Equipa Gresini, Nadia Padovani, deixou claro que espera ver a sua nova e proeminente contratação na luta pelo Campeonato do Mundo em 2024.

"Isso é completamente normal", disse o próprio Marc quando questionado sobre o assunto. "Quando a Gresini Racing Team traz um piloto, é porque acredita que ele pode ter um bom desempenho, caso contrário não o faz. Eles também correram um grande risco e esperaram até outubro pela minha decisão. E fizeram-no porque estão convencidos de que posso ser bem sucedido. Eu também quero isso, mas temos de proceder com calma e passo a passo, e depois logo se vê", disse o 59 vezes vencedor do MotoGP, mais uma vez tentando amortecer as enormes expectativas.