Alex Márquez (Ducati): "Necesito más tiempo que los demás"

El sábado por la tarde, Gresini Ducati abrió las presentaciones de los equipos para la temporada 2024 de MotoGP en el Cocoricò de Riccione. Además de la esperada llegada de Marc Márquez, también hizo acto de presencia su hermano pequeño Alex, de tres años, que está a punto de empezar su segunda temporada con el equipo Ducati. Después de 2020, cuando ambos españoles corrieron para el equipo oficial Repsol Honda, esta es la segunda vez que los hermanos competirán en el mismo equipo de MotoGP.

Después de tres años decepcionantes como piloto de Honda, Alex, de 27 años, se pasó a Gresini con la Desmosedici GP22 el año pasado. El bicampeón del mundo logró dos victorias al sprint y dos podios en GP, terminando la temporada en el noveno puesto de la general. Sin embargo, esto se vio contrarrestado por las 21 caídas sufridas esta temporada, cinco de ellas en la carrera principal del domingo.

"Estos altibajos son normales cuando te subes a una moto el primer año. No tenía información ni experiencia, por eso primero tuve que descubrir cómo funcionaba la moto", nos tranquiliza Alex y explica: "Siempre me ha pasado que he necesitado un poco más de tiempo para adaptarme a una nueva categoría o a una nueva moto. A otros pilotos les resulta más fácil acumular buenas sensaciones a estas alturas".

El doce veces ganador de un GP citó lo siguiente como la razón de sus fluctuantes actuaciones: "El problema fue que fui más rápido al principio de la temporada, especialmente en las tres primeras carreras, de lo que pensábamos que sería al principio. Como resultado, las expectativas aumentaron demasiado rápido. Estas expectativas demasiado altas luego dieron lugar a caídas como en Jerez o Le Mans". Sin embargo, Márquez también declaró: "Mejoramos constantemente a lo largo de la temporada y al final fuimos realmente fuertes y consistentes."