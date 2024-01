Alex Márquez (Ducati) : "Besoin de plus de temps que les autres".

Samedi soir, au Cocoricò de Riccione, Gresini Ducati a ouvert les présentations de l'équipe pour la saison MotoGP 2024. Outre l'arrivée très attendue de Marc Márquez, son frère Alex, de trois ans son cadet, s'est également présenté, à l'aube de sa deuxième saison au sein de l'équipe Ducati. Après 2020, où les deux Espagnols ont évolué au sein de l'équipe d'usine Repsol-Honda, c'est la deuxième fois que les frères se retrouvent dans la même équipe MotoGP.

Après trois années décevantes en tant que pilote Honda, Alex, 27 ans, a rejoint Gresini l'année dernière sur la Desmosedici GP22. Le double champion du monde a remporté deux victoires en sprint et deux podiums en GP, terminant ainsi la saison à la neuvième place du classement général. En revanche, il a connu 21 chutes au cours de la saison, dont cinq lors d'une course principale le dimanche.

"Ces hauts et ces bas sont normaux quand on est sur une moto pour la première année. Je n'avais aucune information ni expérience et j'ai donc dû d'abord découvrir comment la moto fonctionnait", a rassuré Alex avant d'expliquer : "J'ai toujours eu besoin d'un peu plus de temps pour m'adapter à une nouvelle catégorie ou à une nouvelle moto. D'autres pilotes parviennent plus facilement à établir un bon feeling à ce stade".

Pour expliquer ses performances en dents de scie, le douzième vainqueur de GP a déclaré : "Le problème, c'est qu'en début de saison, surtout lors des trois premières courses, j'étais plus rapide que ce que nous pensions au départ. De ce fait, les attentes ont augmenté de manière trop rapide. De ces attentes trop élevées ont ensuite résulté des chutes comme à Jerez ou au Mans". Mais Márquez a également noté : "Nous avons progressé de manière constante au cours de la saison et nous étions vraiment forts et constants à la fin".