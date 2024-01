Alex Márquez (Ducati): "Ho bisogno di più tempo degli altri".

Anche se tutti gli occhi erano puntati sul nuovo arrivato in Ducati Marc Márquez alla presentazione del team Gresini, suo fratello minore Alex ha fornito alcuni interessanti spunti sul suo percorso in Gresini Racing fino a questo momento.

Sabato sera, al Cocoricò di Riccione, Gresini Ducati ha aperto le presentazioni dei team per la stagione 2024 della MotoGP. Oltre all'atteso arrivo di Marc Márquez, ha fatto la sua comparsa anche il fratello minore Alex, di tre anni, che sta per iniziare la sua seconda stagione con il team Ducati. Dopo il 2020, quando entrambi gli spagnoli hanno corso per il team Repsol Honda, questa è la seconda volta che i fratelli gareggiano nella stessa squadra di MotoGP.

Dopo tre anni deludenti come pilota Honda, l'anno scorso il 27enne Alex è passato a Gresini sulla Desmosedici GP22. Il due volte campione del mondo ha ottenuto due vittorie in volata e due podi in GP, concludendo la stagione al nono posto in classifica generale, ma questo risultato è stato compensato da 21 cadute in questa stagione, cinque delle quali nella gara principale di domenica.

"Questi alti e bassi sono normali quando si è in sella a una moto per il primo anno. Non avevo informazioni né esperienza, per questo ho dovuto prima capire come funziona la moto", ci ha rassicurato Alex, che ha poi spiegato: "Mi è sempre capitato di aver bisogno di un po' più di tempo per adattarmi a una nuova categoria o a una nuova moto. Per altri piloti è più facile creare un buon feeling a questo punto".

Il dodici volte vincitore di un GP ha addotto come motivo delle sue prestazioni altalenanti: "Il problema è che all'inizio della stagione, soprattutto nelle prime tre gare, sono stato più veloce di quanto pensassimo all'inizio. Di conseguenza, le aspettative sono cresciute troppo rapidamente. Queste aspettative troppo alte hanno poi portato a cadute come a Jerez o a Le Mans". Tuttavia, Márquez ha anche dichiarato: "Siamo migliorati costantemente nel corso della stagione e alla fine siamo stati davvero forti e costanti".