Alex Márquez (Ducati): "Preciso de mais tempo do que os outros"

No sábado à noite, a Gresini Ducati abriu as apresentações da equipa para a temporada de MotoGP de 2024 no Cocoricò, em Riccione. Para além da aguardada chegada de Marc Márquez, o seu irmão mais novo Alex, de três anos de idade, que está prestes a iniciar a sua segunda temporada com a equipa Ducati, também marcou presença. Depois de 2020, quando ambos os espanhóis correram pela equipa de fábrica da Repsol Honda, esta é a segunda vez que os irmãos vão competir na mesma equipa de MotoGP.

Depois de três anos decepcionantes como piloto da Honda, Alex, de 27 anos, mudou para a Gresini na Desmosedici GP22 no ano passado. O bicampeão do mundo conseguiu duas vitórias ao sprint e dois pódios em GP, terminando a época em nono lugar na geral. No entanto, este resultado foi compensado por 21 quedas esta época, cinco das quais numa corrida principal no domingo.

"Estes altos e baixos são normais quando se está numa moto no primeiro ano. Não tinha qualquer informação ou experiência, razão pela qual tive de descobrir primeiro como funciona a mota", assegurou-nos Alex, que explicou: "Sempre precisei de um pouco mais de tempo para me adaptar a uma nova categoria ou a uma nova mota. Outros pilotos têm mais facilidade em criar uma boa sensação nesta altura".

O doze vezes vencedor de GPs citou a seguinte razão para as suas flutuações de desempenho: "O problema foi que fui mais rápido no início da época, especialmente nas três primeiras corridas, do que pensámos que seria no início. Por isso, as expectativas aumentaram demasiado depressa. Estas expectativas demasiado elevadas resultaram em acidentes como em Jerez ou Le Mans." No entanto, Márquez também declarou: "Nós melhoramos constantemente ao longo da temporada e fomos realmente fortes e consistentes no final."