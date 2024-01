Alex Márquez: "La Desmosedici GP23 no es una revolución"

Será una emocionante segunda temporada de MotoGP para Alex Márquez en el equipo Gresini-Ducati. En lugar de Fabio Di Giannantonio, esta vez compartirá box con su hermano Marc Márquez, tres años mayor que él. "Es bueno estar en el mismo box con Marc porque es mi hermano y así me resulta más fácil hacerle preguntas", comenzó Alex, que también hizo hincapié en los inconvenientes que el ocho veces campeón del mundo aporta al equipo: "La gran desventaja es, por supuesto, las altas expectativas de la gente que nos rodea."

Aunque los hermanos se presentaron con los colores oficiales del equipo por primera vez el sábado por la tarde en la presentación del equipo Gresini en Riccione, ya pudieron familiarizarse con el equipo de trabajo de este año en el test de Valencia a finales de noviembre .

Para Alex, esto significó cambiar de la Ducati Desmosedici GP22 a la GP23, la moto campeona del mundo del año pasado. "No fue fácil sentir las diferencias entre la GP22 y la GP23 en el test de Valencia debido a las difíciles condiciones meteorológicas y de la pista", admitió el bicampeón del mundo, que completó un total de 56 vueltas a pesar del fuerte viento. En su vuelta rápida de 1:29.638 minutos, el español (6º) fue algo menos de dos décimas de segundo más lento que el mejor tiempo de su hermano (4º).

A pesar de las condiciones adversas, Alex ya ha notado diferencias entre los dos modelos: "Las características del motor y la aerodinámica en particular difieren del modelo del año pasado. Todavía tengo que acostumbrarme a la entrega de potencia en particular y adaptar mi estilo de pilotaje en consecuencia." Señaló: "La moto no es una revolución, sino una evolución con un poco más de potencia. Por supuesto, siempre es bueno disponer de más potencia en las rectas".