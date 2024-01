Alex Márquez : "La Desmosedici GP23 n'est pas une révolution".

Pour Alex Márquez, la deuxième saison de MotoGP au sein de l'équipe Gresini Ducati s'annonce passionnante. En effet, au lieu de partager le box avec Fabio Di Giannantonio, il le fera cette fois avec son frère Marc Márquez, de trois ans son aîné. "C'est bien d'être dans le même box que Marc, car c'est mon frère et c'est donc plus facile pour moi de lui poser des questions", a commencé Alex, qui a toutefois souligné le côté obscur que l'octuple champion du monde apporte à l'équipe : "Le gros inconvénient, c'est évidemment les attentes élevées des gens autour de nous".

Bien que les frères se soient présentés pour la première fois dans les couleurs officielles de l'équipe samedi soir lors de la présentation du team Gresini à Riccione, ils ont déjà pu se familiariser avec leur outil de travail de cette année lors du test de Valence fin novembre .

Pour Alex, cela signifiait passer de la Ducati Desmosedici GP22 à la GP23, la moto championne du monde de l'année dernière. "Lors du test de Valence, il n'a pas été facile de ressentir les différences entre la GP22 et la GP23 en raison des conditions météorologiques et de piste difficiles", a avoué le double champion du monde, qui a bouclé 56 tours au total malgré un vent violent. L'Espagnol (6e) a réalisé son meilleur tour en 1:29,638 min, soit à peine deux dixièmes de seconde de moins que le meilleur temps de son frère (4e).

Malgré les conditions défavorables, Alex a déjà pu constater des différences entre les deux modèles : "Les caractéristiques du moteur et l'aérodynamique en particulier diffèrent du modèle de l'année dernière. Je dois encore m'habituer en particulier au déploiement de puissance et adapter mon style de conduite en conséquence". Il a précisé à ce propos : "La moto n'est pas une révolution, mais une évolution avec un peu plus de puissance. Bien sûr, il est toujours bon d'avoir plus de puissance à disposition dans les lignes droites".