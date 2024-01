Alex Márquez: "La Desmosedici GP23 non è una rivoluzione".

Alex Márquez è salito per la prima volta sulla Ducati Desmosedici GP23 in occasione del test di Valencia di un giorno a fine novembre. Alla presentazione del team Gresini, lo spagnolo ha parlato delle sue prime impressioni.

Sarà un'emozionante seconda stagione di MotoGP per Alex Márquez nel team Gresini-Ducati. Al posto di Fabio Di Giannantonio, questa volta dividerà il box con il fratello Marc Márquez, di tre anni più grande. "È bello essere nello stesso box con Marc perché è mio fratello e per me è più facile fargli domande", ha esordito Alex, che ha anche sottolineato gli svantaggi che l'otto volte campione del mondo porta alla squadra: "Il grande svantaggio è ovviamente l'alta aspettativa delle persone intorno a noi".

Anche se i fratelli si sono presentati per la prima volta con i colori ufficiali della squadra sabato sera alla presentazione del team Gresini a Riccione, hanno già avuto modo di familiarizzare con l'attrezzatura di lavoro di quest'anno durante i test di Valencia di fine novembre .

Per Alex, questo ha significato passare dalla Ducati Desmosedici GP22 alla GP23, la moto campione del mondo dello scorso anno. "Non è stato facile percepire le differenze tra la GP22 e la GP23 nei test di Valencia a causa delle difficili condizioni atmosferiche e della pista", ha ammesso il due volte campione del mondo, che ha completato un totale di 56 giri nonostante il forte vento. Nel suo giro più veloce, in 1:29.638 minuti, lo spagnolo (6°) è stato appena due decimi di secondo più lento del miglior tempo del fratello (4°).

Nonostante le condizioni avverse, Alex ha già notato le differenze tra i due modelli: "Le caratteristiche del motore e l'aerodinamica in particolare differiscono dal modello dell'anno scorso. Devo ancora abituarmi soprattutto all'erogazione della potenza e adattare il mio stile di guida di conseguenza". Ha poi aggiunto: "La moto non è una rivoluzione, ma un'evoluzione con un po' più di potenza. Naturalmente, è sempre un bene avere più potenza a disposizione sui rettilinei".