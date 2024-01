Alex Márquez: "A Desmosedici GP23 não é uma revolução"

Alex Márquez montou a Ducati Desmosedici GP23 pela primeira vez no teste de um dia em Valência, no final de novembro. Na apresentação da equipa Gresini, o espanhol falou sobre as suas primeiras impressões.

Vai ser uma segunda época de MotoGP emocionante para Alex Márquez na equipa Gresini-Ducati. Em vez de Fabio Di Giannantonio, desta vez vai partilhar as boxes com o seu irmão Marc Márquez, que é três anos mais velho. "É bom estar na mesma box com o Marc porque ele é meu irmão e é mais fácil para mim fazer-lhe perguntas", começou por dizer Alex, que também sublinhou as desvantagens que o oito vezes campeão do mundo traz para a equipa: "A grande desvantagem é, claro, as elevadas expectativas das pessoas à nossa volta."

Embora os irmãos se tenham apresentado com as cores oficiais da equipa pela primeira vez no sábado à noite, na apresentação da equipa Gresini em Riccione, já se tinham familiarizado com o equipamento de trabalho deste ano no teste de Valência, no final de novembro .

Para Alex, isto significou mudar da Ducati Desmosedici GP22 para a GP23, a mota campeã do mundo do ano passado. "Não foi fácil sentir as diferenças entre a GP22 e a GP23 no teste de Valência devido às difíceis condições climatéricas e da pista", admitiu o bicampeão do mundo, que completou um total de 56 voltas apesar do forte vento. Na sua volta mais rápida de 1:29,638 minutos, o espanhol (6º) foi pouco menos de dois décimos de segundo mais lento que o melhor tempo do seu irmão (4º)

Apesar das condições adversas, Alex já se apercebeu das diferenças entre os dois modelos: "As características do motor e a aerodinâmica, em particular, são diferentes do modelo do ano passado. Ainda tenho de me habituar à entrega de potência em particular e adaptar o meu estilo de condução em conformidade." Ele observou: "A moto não é uma revolução, mas uma evolução com um pouco mais de potência. Claro que é sempre bom ter mais potência disponível nas rectas."