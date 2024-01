Marc Márquez: De repente sólo hay una moto en el garaje

Gresini Racing ha fichado a Alex, el primero de los hermanos Márquez, para 2023, seguido de Marc, el segundo, para 2024. Cuál de los dos se llevará la primera victoria de Ducati en la distancia completa está aún completamente abierto, ya que Alex no terminó en el escalón más alto del podio el año pasado, aparte de dos victorias al sprint. En el primer enfrentamiento, en Valencia a finales de noviembre , Marc quedó justo por delante, terminando el test de un día en cuarta posición, mientras que Alex fue sexto.

"Me he sentido cómodo sobre la moto desde el primer momento, por eso he marcado un buen tiempo", ha confirmado el ocho veces campeón del mundo, que no ha tenido que esforzarse al máximo para conseguir un crono de 1:29.424 minutos. Pero siempre soy muy rápido aquí en Valencia. Así que ahora tengo curiosidad por ver cómo se comporta la moto en circuitos en los que suelo tener dificultades. Ahí es donde se mostrará nuestro nivel", dijo el recién llegado de Ducati, con la vista puesta en pistas como Qatar y Malasia.

Después de once años como piloto oficial de Honda, Márquez se encuentra en una situación desconocida en el equipo cliente Gresini Ducati. "Para mí era normal tener cuatro motos en el garaje en los test. Esta vez sólo había una moto, así que era mucho más tranquilo. Por lo tanto, tomé un enfoque muy relajado, paso a paso".

El piloto de 30 años señaló: "Con la Ducati tienes que enfocar la vuelta de forma diferente. La forma de tomar las curvas también es completamente diferente". Sorprendentemente, subrayó: "La Honda también tiene sus puntos fuertes en algunas zonas de la curva. Sin embargo, yo ya no puedo utilizar estos puntos fuertes, por lo que tengo que adaptarme. Sobre todo, tengo que aprender a utilizar a mi favor la potencia adicional y el mejor agarre a la salida de la curva".

¿Qué sorprendió especialmente al 59 veces ganador de MotoGP en su primera salida con la Desmosedici GP23? "En Valencia, rodaba con mucha facilidad y extremadamente suave. Pero todavía no sé si ese será mi estilo de pilotaje con la Ducati. Pero no sentí la necesidad de pilotar agresivamente para encontrar el límite de la moto."