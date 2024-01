Marc Márquez : soudain une seule moto dans le garage

En 2024, Marc Márquez courra pour la première fois de sa carrière en MotoGP pour une équipe cliente. L'Espagnol a révélé pourquoi ses débuts chez Gresini-Ducati ont donc été très calmes et ce qui l'a le plus surpris dans la GP23.

Pour 2023, Gresini Racing a engagé le premier des frères Márquez, Alex, et le deuxième, Marc, pour 2024. Lequel des deux remportera la première victoire Ducati sur la distance complète est encore totalement ouvert, car Alex n'est pas encore monté sur la plus haute marche du podium l'année dernière, à l'exception de deux victoires au sprint. Lors de la première confrontation à Valence fin novembre , Marc avait pris l'avantage de justesse, terminant le test d'une journée à la quatrième place, tandis qu'Alex avait terminé sixième.

"Je me suis senti à l'aise sur la moto dès le premier instant, ce qui explique mon bon temps", a affirmé l'octuple champion du monde, qui n'a apparemment pas eu besoin de pousser ses limites pour réaliser son temps au tour de 1:29,424 min "Dès que j'ai poussé, le temps au tour est venu tout seul. Mais ici à Valence, je suis toujours très rapide. Je suis donc impatient de voir comment la moto se comporte sur des circuits où j'ai habituellement des difficultés. C'est là que nous verrons notre niveau", a déclaré le nouveau venu chez Ducati en pensant à des pistes comme le Qatar ou la Malaisie.

Après onze ans en tant que pilote d'usine Honda, Márquez se retrouve dans une situation inhabituelle pour lui au sein de l'équipe cliente Gresini Ducati. "Pour moi, il était normal d'avoir quatre motos dans le garage lors des tests. Cette fois-ci, il n'y avait qu'une seule moto, c'était donc nettement plus calme. J'ai donc abordé la chose de manière détendue et étape par étape".

Le pilote de 30 ans a déclaré : "Avec la Ducati, tu dois aborder le tour différemment. La manière d'aborder les virages est également complètement différente". Il a souligné à cet égard, de manière surprenante : "Dans certaines parties du virage, la Honda a aussi ses points forts. Mais maintenant, je ne peux plus utiliser ces points forts, c'est pourquoi je dois m'adapter. Je dois surtout apprendre à utiliser la puissance supplémentaire et le meilleur grip en sortie de virage à mon avantage".

Ce qui a le plus surpris l'homme aux 59 victoires en MotoGP lors de sa première course avec la Desmosedici GP23 ? "A Valence, j'ai roulé avec beaucoup de facilité et de manière extrêmement douce. Mais je ne sais pas encore si ce sera mon style de pilotage sur la Ducati. Mais je n'ai pas ressenti le besoin de conduire de manière agressive pour trouver les limites de la moto".