Marc Márquez: improvvisamente una sola moto nel garage

Marc Márquez si schiererà per la prima volta nella sua carriera in MotoGP nel 2024 con un team clienti. Lo spagnolo ha rivelato perché il suo debutto con la Gresini Ducati è stato molto tranquillo e cosa lo ha sorpreso di più della GP23.

Gresini Racing ha ingaggiato Alex, il primo dei fratelli Márquez, per il 2023, seguito da Marc, il secondo, per il 2024. Chi dei due conquisterà la prima vittoria Ducati sulla distanza completa è ancora del tutto aperto, dato che Alex non è salito sul gradino più alto del podio lo scorso anno, a parte due vittorie in volata. Nel primo scontro a Valencia, alla fine di novembre , Marc era appena davanti, concludendo il test di un giorno al quarto posto, mentre Alex è arrivato sesto.

"Mi sono sentito a mio agio sulla moto fin dal primo momento, ed è per questo che ho fatto un buon tempo", ha confermato l'otto volte campione del mondo, che non sembra aver dovuto spingere al massimo per ottenere il suo tempo sul giro di 1:29.424 minuti "Non appena ho spinto, il tempo sul giro è venuto naturale. Ma qui a Valencia sono sempre molto veloce. Ora sono curioso di vedere come si comporta la moto su piste dove di solito ho delle difficoltà. È lì che si vedrà il nostro livello", ha detto il nuovo arrivato in Ducati, guardando a piste come il Qatar e la Malesia.

Dopo undici anni come pilota ufficiale Honda, Márquez si trova in una situazione poco familiare nel team clienti Gresini Ducati. "Per me era normale avere quattro moto nel garage durante i test. Questa volta c'era solo una moto, quindi era molto più tranquillo. Ho quindi adottato un approccio molto rilassato e graduale".

Il 30enne ha aggiunto: "Con la Ducati bisogna affrontare il giro in modo diverso. Anche il modo di affrontare le curve è completamente diverso". A sorpresa, ha sottolineato: "Anche la Honda ha i suoi punti di forza in alcune aree della curva. Tuttavia, non posso più sfruttare questi punti di forza, ed è per questo che devo adattarmi. Soprattutto, devo imparare a sfruttare a mio favore la potenza aggiuntiva e la migliore aderenza in uscita di curva".

Cosa ha sorpreso particolarmente il 59 volte vincitore della MotoGP nel suo primo giro con la Desmosedici GP23? "A Valencia viaggiavo con molta facilità e in modo estremamente fluido. Ma non so ancora se questo sarà il mio stile di guida sulla Ducati. Ma non ho sentito il bisogno di guidare in modo aggressivo per trovare il limite della moto".