Marc Márquez: De repente, só há uma mota na garagem

A Gresini Racing assinou com Alex, o primeiro dos irmãos Márquez, para 2023, seguido de Marc, o segundo, para 2024. Qual dos dois irá conquistar a primeira vitória da Ducati em toda a distância ainda está completamente em aberto, uma vez que Alex não terminou no degrau mais alto do pódio no ano passado, para além de duas vitórias ao sprint. No primeiro confronto em Valência, no final de novembro , Marc ficou mesmo à frente, terminando o teste de um dia em quarto lugar, enquanto Alex ficou em sexto.

"Senti-me confortável com a moto desde o primeiro momento, razão pela qual fiz um bom tempo", confirmou o oito vezes campeão do mundo, que não pareceu ter de se esforçar ao máximo para fazer a volta de 1:29.424 minutos. Mas, de qualquer forma, sou sempre muito rápido aqui em Valência. Por isso, agora estou curioso para ver como a mota se comporta em pistas onde normalmente tenho dificuldades. É aí que o nosso nível vai mostrar-se," disse o estreante da Ducati, olhando para pistas como o Qatar e a Malásia.

Após onze anos como piloto de fábrica da Honda, Márquez encontra-se numa situação pouco familiar na equipa cliente Gresini Ducati. "Era normal para mim ter quatro motos na garagem durante o teste. Desta vez só havia uma mota, por isso foi muito mais calmo. Por isso, adoptei uma abordagem muito descontraída, passo a passo."

O piloto de 30 anos observou: "É preciso abordar a volta de forma diferente com a Ducati. A forma como se faz as curvas também é completamente diferente." Surpreendentemente, ele enfatizou: "A Honda também tem seus pontos fortes em algumas áreas da curva. No entanto, já não posso utilizar esses pontos fortes, e é por isso que tenho de me adaptar. Acima de tudo, tenho de aprender a usar a potência adicional e a melhor aderência à saída da curva a meu favor."

O que é que surpreendeu particularmente o 59 vezes vencedor de MotoGP na sua primeira corrida com a Desmosedici GP23? "Em Valência, estava a viajar com muita facilidade e de forma extremamente suave. Mas ainda não sei se esse vai ser o meu estilo de condução na Ducati. Mas não senti a necessidade de andar agressivamente para encontrar o limite da mota."