Présentation Ducati en direct de Madonna di Campiglio

La Ducati Desmosedici GP24 du champion MotoGP Pecco Bagnaia et Enea Bastianini sera dévoilée ce lundi à partir de 10h30. Les fans de Superbike et de motocross ont également tout intérêt à cliquer sur le livestream.

Gresini Racing a ouvert le bal samedi soir au Cocoricò de Riccione avec un show spectaculaire sur scène et a dévoilé la Desmosedici GP23 d'Alex et Marc Márquez pour la saison 2024.

Le lieu de la présentation suivante de l'équipe n'est pas moins impressionnant, bien au contraire : de la côte adriatique, on est passé à la montagne, plus précisément à Madonna di Campiglio, l'une des stations de sports d'hiver les plus nobles d'Italie. Sous la devise "Campioni in Pista", des champions sur la piste - enneigée dans ce cas - Ducati Corse invite ce lundi à la présentation des équipes d'usine rouges du championnat du monde MotoGP et Superbike.

La veille, le CEO de Ducati, Claudio Domenicali, a déjà annoncé dans une ambiance décontractée lors du dîner avec les partenaires et les représentants des médias invités : "Nous sommes terriblement motivés !" Le lancement avec les champions du monde MotoGP Francesco "Pecco" Bagnaia et Enea Bastianini ainsi que le champion Superbike Alvaro Bautista et son nouveau coéquipier et champion du monde Supersport Nicolò Bulega débutera à 10h30.

En outre, Ducati présentera à cette occasion le nouveau projet de motocross dirigé par Paolo Ciabatti, désormais directeur général de la nouvelle division "Ducati Corse Off-Road", avec le neuf fois champion du monde Tony Cairoli comme ambassadeur de haut niveau et pilote d'essai. Jusqu'à présent, l'un des secrets les mieux gardés de la scène était de savoir à quoi ressemblerait la première moto MX de Borgo Panigale, qui se confronterait pour la première fois à la concurrence en 2024 dans le championnat italien avec Alessandro Lupino. Il sera dévoilé ce lundi.

La présentation de Ducati en streaming à partir de 10 heures :