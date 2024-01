Presentazione Ducati in diretta da Madonna di Campiglio

Gresini Racing ha dato il via alle danze con uno spettacolare show sul palco del Cocoricò di Riccione sabato sera, svelando la Desmosedici GP23 di Alex e Marc Márquez per la stagione 2024.

La cornice della prossima presentazione del team non è meno suggestiva, anzi: dalla costa adriatica, la squadra si è spostata in montagna, più precisamente a Madonna di Campiglio, una delle più prestigiose località italiane per gli sport invernali. All'insegna del motto "Campioni in Pista", campioni in pista - in questo caso innevata - Ducati Corse ospiterà questo lunedì la presentazione delle squadre rosse del Campionato Mondiale MotoGP e Superbike.

La sera precedente, l'Amministratore Delegato di Ducati Claudio Domenicali ha annunciato in un'atmosfera rilassata durante la cena con i partner e i rappresentanti dei media invitati: "Siamo estremamente motivati!". Il lancio con il Campione del Mondo MotoGP Francesco "Pecco" Bagnaia ed Enea Bastianini, nonché con il Campione Superbike Alvaro Bautista e il suo nuovo compagno di squadra e Campione del Mondo Supersport Nicolò Bulega inizierà alle 10.30.

Ducati coglierà anche l'occasione per presentare il nuovo progetto motocross sotto la direzione di Paolo Ciabatti, ora Direttore Generale del neonato reparto "Ducati Corse Off-Road", con il nove volte campione del mondo Tony Cairoli come ambasciatore e collaudatore di alto livello. L'aspetto della prima moto MX di Borgo Panigale, che affronterà per la prima volta le competizioni nel 2024 nel Campionato Italiano con Alessandro Lupino, è uno dei segreti meglio custoditi della scena fino ad oggi. Sarà svelato oggi, lunedì.

La presentazione Ducati sarà trasmessa in streaming a partire dalle 10: