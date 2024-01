Apresentação da Ducati em direto de Madonna di Campiglio

A Ducati Desmosedici GP24 do campeão de MotoGP Pecco Bagnaia e Enea Bastianini será apresentada esta segunda-feira a partir das 10h30. Os fãs de Superbike e motocross também devem clicar no livestream.

A Gresini Racing deu o pontapé de saída com um espetacular espetáculo de palco no Cocoricò, em Riccione, no sábado à noite, revelando a Desmosedici GP23 de Alex e Marc Márquez para a temporada de 2024.

O cenário para a próxima apresentação da equipa não é menos impressionante - pelo contrário: da costa do Adriático, a equipa viajou para as montanhas, mais precisamente para Madonna di Campiglio, uma das mais prestigiadas estâncias de desportos de inverno de Itália. Sob o lema "Campioni in Pista", campeões na pista - neste caso coberta de neve -, a Ducati Corse acolhe esta segunda-feira a apresentação das equipas de fábrica vermelhas dos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike.

Na noite anterior, o Diretor Geral da Ducati, Claudio Domenicali, anunciou num ambiente descontraído durante um jantar com os parceiros convidados e representantes dos meios de comunicação social: "Estamos extremamente motivados!" O lançamento com o Campeão do Mundo de MotoGP Francesco "Pecco" Bagnaia e Enea Bastianini, bem como com o Campeão de Superbike Alvaro Bautista e o seu novo companheiro de equipa e Campeão do Mundo de Supersport Nicolò Bulega terá início às 10h30.

A Ducati também vai aproveitar a oportunidade para apresentar o novo projeto de motocross sob a direção de Paolo Ciabatti, agora Diretor Geral do recém-criado departamento "Ducati Corse Off-Road", com o nove vezes campeão do mundo Tony Cairoli como embaixador e piloto de testes de alto calibre. O aspeto da primeira moto MX de Borgo Panigale, que enfrentará a competição pela primeira vez em 2024 no Campeonato Italiano com Alessandro Lupino, é um dos segredos mais bem guardados da cena até à data. Ele será revelado hoje, segunda-feira.

A apresentação da Ducati será transmitida a partir das 10h: