Ducati : Le look 2024 de Bagnaia et Bastianini

Au PalaCampiglio de la célèbre station de sports d'hiver de Madonna di Campiglio, Ducati présente ce lundi, sous le slogan "Campioni in Pista" ("Champions sur la piste"), la présentation de l'usine pour la saison 2024.

Le duo de pilotes reste inchangé : Le tenant du titre Pecco Bagnaia, qui, avec désormais 18 victoires en MotoGP, n'est plus qu'à cinq succès de Casey Stoner dans le palmarès éternel de Ducati, s'élancera comme l'an dernier avec le prestigieux numéro 1. Enea Bastianini, après une saison 2023 perturbée par les blessures (seulement 15e du championnat du monde avec un podium, une victoire tout de même à Sepang), cherchera à se racheter pour sa deuxième saison sous les couleurs de Ducati-Lenovo.

La GP24, dont la configuration technique peut bien sûr encore être modifiée avant le coup d'envoi de la saison au Qatar (8-10 mars) lors des essais hivernaux de Sepang (6-8 février) et Doha (19-20 février), se présente dans le rouge Ducati habituel, avec des accents fluo plus vifs.

"Je pense qu'il y aura d'autres changements à Sepang. Avec Gigi, on ne sait jamais", a souri Bastianini.

Sur la scène du PalaCampiglio, le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, a révélé, lorsqu'il a été interrogé sur le feedback satisfaisant de Pecco Bagnaia après le test de Valence : "Pour cette année, nous avons fait un petit pas, un pas important, sur le moteur, que Pecco a ressenti". Il a également annoncé : "Le carénage est très différent de celui des saisons précédentes".

"Nos motos sont belles parce qu'elles sont le fruit du cœur, de la passion et des efforts de tous ceux qui, chez eux, sacrifient beaucoup pour offrir à nos pilotes des motos performantes et fiables", a remercié Dall'Igna à l'adresse de son équipe.

Après une saison 2023 record (17 victoires en MotoGP sur 20 courses principales, dont huit par l'équipe d'usine), la barre est placée très haut. Mais le CEO de Ducati, Claudio Domenicali, a également mis en garde : "Si nous devions répéter les résultats de cette année, cela aurait une double valeur, car nos concurrents ont un certain nombre d'avantages", a-t-il fait référence au nouveau système de "concessions" qui entrera en vigueur à partir de la saison 2024 et qui entraînera certaines restrictions pour le constructeur dominant d'Italie par rapport à ses concurrents, comme par exemple moins de pneus d'essai et pas d'utilisation de wildcards.

Les succès de l'équipe d'usine Ducati MotoGP depuis 2003

2003 : Neuf podiums (1x victoire, 2x deuxième place, 6x troisième place)

Loris Capirossi 4e du championnat du monde avec 177 points

Troy Bayliss 6e du championnat du monde avec 128 points.



2004 : deux podiums (2x troisième place)

Loris Capirossi 9e du championnat du monde avec 117 points

Troy Bayliss 14e du championnat du monde avec 71 points.



2005 : Quatre podiums (2x victoire, 1x deuxième place, 1x troisième place)

Loris Capirossi 6e du championnat du monde avec 157 points

Carlos Checa 9e du championnat du monde avec 138 points.



2006 : Neuf podiums (4 victoires : Troy Bayliss a gagné à Valence en tant que remplaçant, 4 deuxièmes places, 1 troisième place).

Loris Capirossi 3e du championnat du monde avec 229 points

Sete Gibernau 13e du championnat du monde avec 95 points



2007 : 18 podiums (11 victoires, 4 deuxièmes places, 3 troisièmes places)

Casey Stoner champion du monde avec 367 points

Loris Capirossi 7e du championnat du monde avec 166 points



2008 : onze podiums (6 victoires, 3 deuxièmes places, 2 troisièmes places)

Casey Stoner 2e du championnat du monde avec 280 points

Marco Melandri 17e du championnat du monde avec 51 points



2009 : Neuf podiums (4 victoires, 1 deuxième place, 4 troisièmes places)

Casey Stoner 4e au championnat du monde avec 220 points

Nicky Hayden 13e au championnat du monde avec 104 points



2010 : dix podiums (3x victoire, 2x deuxième place, 5x troisième place)

Casey Stoner 4e au championnat du monde avec 225 points

Nicky Hayden 7e au championnat du monde avec 163 points



2011 : deux podiums (2x troisième place)

Valentino Rossi 7e du championnat du monde avec 139 points

Nicky Hayden 8e du championnat du monde avec 132 points.



2012 : Deux podiums (2x deuxième place)

Valentino Rossi 6e au championnat du monde avec 163 points

Nicky Hayden 9e du championnat du monde avec 122 points.



2013 : Pas de podium

Andrea Dovizioso 8e au championnat du monde avec 140 points

Nicky Hayden 9e au championnat du monde avec 126 points



2014 : Trois podiums (1x deuxième place, 2x troisième place)

Andrea Dovizioso 5e au championnat du monde avec 187 points

Cal Crutchlow 13e du championnat du monde avec 74 points



2015 : Neuf podiums (5x deuxième place, 4x troisième place)

Andrea Iannone 5e du championnat du monde avec 188 points

Andrea Dovizioso 7e au championnat du monde avec 162 points



2016 : dix podiums (2x première place, 3x deuxième place, 5x troisième place)

Andrea Dovizioso 5e du championnat du monde avec 171 points

Andrea Iannone 9e au championnat du monde avec 112 points



2017 : 15 podiums (6x première place, 4x deuxième place, 5x troisième place)

Andrea Dovizioso 2e au championnat du monde avec 261 points

Jorge Lorenzo 7e au championnat du monde avec 137 points



2018 : 13 podiums (7x première place, 4x deuxième place, 2x troisième place)

Andrea Dovizioso 2e au championnat du monde avec 245 points

Jorge Lorenzo 9e au championnat du monde avec 134 points



2019 : 12 podiums (3x première place, 3x deuxième place, 6x troisième place)

Andrea Dovizioso 2e au championnat du monde avec 269 points

Danilo Petrucci 6e du championnat du monde avec 176 points



2020 : trois podiums (2x première place, 1x troisième place)

Andrea Dovizioso 4e du championnat du monde avec 135 points

Danilo Petrucci 12e du championnat du monde avec 78 points



2021 : 14 podiums (6x première place, 3x deuxième place, 5x troisième place)

Francesco Bagnaia 2e au championnat du monde avec 252 points

Jack Miller 4e au championnat du monde avec 181 points



2022 : 17 podiums (8x première place, 3x deuxième place, 6x troisième place)

Francesco Bagnaia champion du monde avec 265 points

Jack Miller 5e au championnat du monde avec 189 points



2023 : 16 places sur le podium (8x première place, 6x deuxième place, 2x troisième place)

Francesco Bagnaia champion du monde avec 467 points

Enea Bastianini 15e du championnat du monde avec 84 points

Les 73 victoires en MotoGP de l'équipe d'usine Ducati

Casey Stoner : 23 victoires (2007 : Doha, Istanbul, Shanghai, Barcelone, Donington Park, Laguna Seca, Brno, Misano, Phillip Island, Sepang ; 2008 : Doha, Donington Park, Assen, Sachsenring, Phillip Island, Valence ; 2009 : Doha, Mugello, Phillip Island, Sepang ; 2010 : Aragón, Motegi, Phillip Island).



Francesco Bagnaia : 18 victoires (2021 : Aragón, Misano-1, Portimão-2, Valence ; 2022 : Jerez, Mugello, Assen, Silverstone, Spielberg, Misano, Sepang ; 2023 : Portimão, Jerez, Mugello, Assen, Spielberg, Mandalika, Valence).



Andrea Dovizioso : 14 victoires (2016 : Sepang ; 2017 : Mugello, Barcelone, Spielberg, Silverstone, Motegi, Sepang ; 2018 : Doha, Brno, Misano, Valence ; 2019 : Doha, Spielberg ; 2020 : Spielberg 1)



Loris Capirossi : sept victoires (2003 : Barcelone ; 2005 : Motegi, Sepang ; 2006 : Jerez, Brno, Motegi ; 2007 : Motegi)



Jorge Lorenzo : trois victoires (2018 : Mugello, Barcelone, Spielberg)



Jack Miller : trois victoires (2021 : Jerez, Le Mans ; 2022 : Motegi)



Danilo Petrucci : deux victoires (2019 : Mugello ; 2020 : Le Mans)



Troy Bayliss : une victoire (2006 : Valence)



Andrea Iannone : une victoire (2016 : Spielberg)



Enea Bastianini : une victoire (2023 : Sepang)