Ducati: il look 2024 di Bagnaia e Bastianini

Al PalaCampiglio, nella famosa località di sport invernali di Madonna di Campiglio, la Ducati presenterà questo lunedì la sua formazione ufficiale per la stagione 2024 all'insegna del motto "Campioni in Pista".

La coppia di piloti è invariata: Il campione in carica Pecco Bagnaia, ora a sole cinque vittorie da Casey Stoner nella classifica Ducati di tutti i tempi con 18 vittorie in MotoGP, partirà con il prestigioso numero 1 come l'anno scorso. Enea Bastianini cercherà di rifarsi nella sua seconda stagione con i colori Ducati Lenovo dopo una stagione 2023 funestata dagli infortuni (solo 15° posto nel Campionato del Mondo con un podio, ma una vittoria a Sepang).

La GP24, la cui configurazione tecnica potrà ovviamente essere modificata prima dell'apertura della stagione in Qatar (8-10 marzo) in occasione dei test invernali di Sepang (6-8 febbraio) e Doha (19-20 febbraio), sarà presentata nel consueto rosso Ducati, con accenti fluo più vivaci.

"Credo che a Sepang ci saranno ulteriori cambiamenti. Con Gigi non si sa mai", ha sorriso Bastianini.

Sul palco del PalaCampiglio, il Direttore di Gara Ducati Gigi Dall'Igna ha rivelato, alla domanda sui feedback soddisfacenti di Pecco Bagnaia dopo i test di Valencia: "Per quest'anno abbiamo fatto un piccolo, importante passo avanti con il motore, che Pecco ha sentito". Ha anche annunciato: "La carenatura è molto diversa da quella delle stagioni precedenti".

"Le nostre moto sono belle perché hanno il cuore, la passione e lo sforzo di tutte le persone che si sacrificano molto a casa per fornire ai nostri piloti moto potenti e affidabili", ha detto Dall'Igna, ringraziando il suo team.

Dopo una stagione 2023 da record (17 vittorie in MotoGP su 20 gare principali, di cui 8 del team ufficiale), l'asticella è posta in alto. Tuttavia, l'Amministratore Delegato di Ducati Claudio Domenicali ha anche messo in guardia: "Se fossimo in grado di ripetere i risultati di quest'anno, il valore sarebbe doppio perché i nostri concorrenti hanno una serie di vantaggi", ha detto, riferendosi al nuovo sistema di "concessioni" che entrerà in vigore con la stagione 2024 e che imporrà una serie di restrizioni al costruttore italiano dominante rispetto alla concorrenza, come un minor numero di pneumatici di prova e l'assenza di iscrizioni come wildcard.

I successi del Ducati MotoGP works team dal 2003

2003: Nove podi (1x vittoria, 2x secondo posto, 6x terzo posto)

Loris Capirossi 4° nel campionato mondiale con 177 punti

Troy Bayliss 6° nel campionato mondiale con 128 punti



2004: Due podi (2 volte terzo posto)

Loris Capirossi 9° nel campionato mondiale con 117 punti

Troy Bayliss 14° nel campionato mondiale con 71 punti



2005: Quattro podi (2x vittoria, 1x secondo posto, 1x terzo posto)

Loris Capirossi 6° nel campionato mondiale con 157 punti

Carlos Checa 9° nel campionato mondiale con 138 punti



2006: nove podi (4 vittorie: Troy Bayliss ha vinto come sostituto a Valencia, 4 secondi posti, 1 terzo posto)

Loris Capirossi 3° nel Campionato del mondo con 229 punti

Sete Gibernau 13° nel Campionato del mondo con 95 punti



2007: 18 podi (11 volte vittoria, 4 volte secondo posto, 3 volte terzo posto)

Casey Stoner campione del mondo con 367 punti

Loris Capirossi 7° nel campionato mondiale con 166 punti



2008: undici podi (6 volte vittoria, 3 volte secondo posto, 2 volte terzo posto)

Casey Stoner 2° nel Campionato del Mondo con 280 punti

Marco Melandri 17° nel campionato mondiale con 51 punti



2009: Nove podi (4x vittoria, 1x secondo posto, 4x terzo posto)

Casey Stoner 4° nel campionato mondiale con 220 punti

Nicky Hayden 13° nel campionato mondiale con 104 punti



2010: dieci podi (3x vittoria, 2x secondo posto, 5x terzo posto)

Casey Stoner 4° nel campionato mondiale con 225 punti

Nicky Hayden 7° nel campionato mondiale con 163 punti



2011: Due podi (2x terzo posto)

Valentino Rossi 7° nel Campionato mondiale con 139 punti

Nicky Hayden 8° nel campionato mondiale con 132 punti



2012: Due podi (2x secondo posto)

Valentino Rossi 6° posto con 163 punti

Nicky Hayden 9° posto con 122 punti



2013: Nessun podio

Andrea Dovizioso 8° nel campionato mondiale con 140 punti

Nicky Hayden 9° nel campionato mondiale con 126 punti



2014: Tre podi (1x secondo posto, 2x terzo posto)

Andrea Dovizioso 5° nel campionato mondiale con 187 punti

Cal Crutchlow 13° nel campionato mondiale con 74 punti



2015: Nove podi (5x secondo posto, 4x terzo posto)

Andrea Iannone 5° nel campionato mondiale con 188 punti

Andrea Dovizioso 7° nel campionato mondiale con 162 punti



2016: dieci podi (2x primo posto, 3x secondo posto, 5x terzo posto)

Andrea Dovizioso 5° nel campionato mondiale con 171 punti

Andrea Iannone 9° nel campionato mondiale con 112 punti



2017: 15 podi (6 volte primo posto, 4x secondo posto, 5x terzo posto)

Andrea Dovizioso 2° nel campionato mondiale con 261 punti

Jorge Lorenzo 7° nel campionato mondiale con 137 punti



2018: 13 podi (7 volte primo posto, 4x secondo posto, 2x terzo posto)

Andrea Dovizioso 2° nel campionato mondiale con 245 punti

Jorge Lorenzo 9° nel campionato mondiale con 134 punti



2019: 12 podi (3x primo posto, 3x secondo posto, 6x terzo posto)

Andrea Dovizioso 2° nel campionato mondiale con 269 punti

Danilo Petrucci 6° nel campionato mondiale con 176 punti



2020: Tre podi (2x primo posto, 1x terzo posto)

Andrea Dovizioso 4° nel campionato mondiale con 135 punti

Danilo Petrucci 12° nel campionato mondiale con 78 punti



2021: 14 podi (6 volte primo posto, 3x secondo posto, 5x terzo posto)

Francesco Bagnaia 2° nel campionato mondiale con 252 punti

Jack Miller 4° nel campionato mondiale con 181 punti



2022: 17 podi (8x primo posto, 3x secondo posto, 6x terzo posto)

Francesco Bagnaia campione del mondo con 265 punti

Jack Miller 5° posto nel campionato mondiale con 189 punti



2023: 16 podi (8x primo posto, 6x secondo posto, 2x terzo posto)

Francesco Bagnaia Campione del Mondo con 467 punti

Enea Bastianini 15° nel campionato mondiale con 84 punti

Le 73 vittorie in MotoGP del Ducati works team

Casey Stoner: 23 vittorie (2007: Doha, Istanbul, Shanghai, Barcellona, Donington Park, Laguna Seca, Brno, Misano, Phillip Island, Sepang; 2008: Doha, Donington Park, Assen, Sachsenring, Phillip Island, Valencia; 2009: Doha, Mugello, Phillip Island, Sepang; 2010: Aragón, Motegi, Phillip Island)



Francesco Bagnaia: 18 vittorie (2021: Aragón, Misano-1, Portimão-2, Valencia; 2022: Jerez, Mugello, Assen, Silverstone, Spielberg, Misano, Sepang; 2023: Portimão, Jerez, Mugello, Assen, Spielberg, Mandalika, Valencia).



Andrea Dovizioso: 14 vittorie (2016: Sepang; 2017: Mugello, Barcellona, Spielberg, Silverstone, Motegi, Sepang; 2018: Doha, Brno, Misano, Valencia; 2019: Doha, Spielberg; 2020: Spielberg 1)



Loris Capirossi: sette vittorie (2003: Barcellona; 2005: Motegi, Sepang; 2006: Jerez, Brno, Motegi; 2007: Motegi)



Jorge Lorenzo: tre vittorie (2018: Mugello, Barcellona, Spielberg)



Jack Miller: tre vittorie (2021: Jerez, Le Mans; 2022: Motegi)



Danilo Petrucci: due vittorie (2019: Mugello; 2020: Le Mans)



Troy Bayliss: una vittoria (2006: Valencia)



Andrea Iannone: una vittoria (2016: Spielberg)



Enea Bastianini: una vittoria (2023: Sepang)