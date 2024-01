Ducati: O look 2024 de Bagnaia e Bastianini

No PalaCampiglio, na famosa estância de desportos de inverno de Madonna di Campiglio, a Ducati apresenta esta segunda-feira a sua formação de fábrica para a temporada de 2024 sob o lema "Campioni in Pista" ("Campeões na pista").

A dupla de pilotos mantém-se inalterada: O atual campeão Pecco Bagnaia, agora a apenas cinco vitórias de Casey Stoner na tabela de classificação de todos os tempos da Ducati com 18 vitórias de MotoGP, vai começar a corrida com o prestigiado número 1, como fez no ano passado. Enea Bastianini procura fazer as pazes na sua segunda época com as cores da Ducati Lenovo depois de uma época de 2023 marcada por lesões (apenas 15º lugar no Campeonato do Mundo com um pódio, mas uma vitória em Sepang).

A GP24, cuja configuração técnica ainda pode ser alterada antes da abertura da temporada no Qatar (8 a 10 de março), nos testes de inverno em Sepang (6 a 8 de fevereiro) e Doha (19 e 20 de fevereiro), será apresentada no habitual vermelho Ducati, com toques fluo mais brilhantes.

"Acredito que haverá mais mudanças em Sepang. Nunca se sabe com o Gigi," sorriu Bastianini.

No palco de PalaCampiglio, o Diretor de Corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, revelou, quando questionado sobre o feedback satisfatório de Pecco Bagnaia após o teste de Valência: "Para este ano, demos um pequeno e importante passo com o motor, que Pecco sentiu." Anunciou também: "A carenagem é muito diferente da das épocas anteriores".

"As nossas motos são bonitas porque têm o coração, a paixão e o esforço de todas as pessoas que sacrificam muito em casa para fornecer aos nossos pilotos motos potentes e fiáveis", disse Dall'Igna, agradecendo à sua equipa.

Depois de uma temporada de 2023 que bateu recordes (17 vitórias no MotoGP em 20 corridas principais, oito das quais pela equipa de fábrica), a fasquia está elevada. No entanto, o CEO da Ducati, Claudio Domenicali, também alertou: "Se fôssemos capazes de repetir os resultados deste ano, teria o dobro do valor porque os nossos concorrentes têm uma série de vantagens", disse ele, referindo-se ao novo sistema de "concessões" que entrará em vigor com a temporada de 2024 e imporá uma série de restrições ao fabricante italiano dominante em comparação com a concorrência, como menos pneus de teste e nenhuma entrada de curinga.

Os sucessos da equipa de trabalho da Ducati MotoGP desde 2003

2003: Nove subidas ao pódio (1x vitória, 2x segundo lugar, 6x terceiro lugar)

Loris Capirossi 4º no campeonato do mundo com 177 pontos

Troy Bayliss 6º no campeonato do mundo com 128 pontos



2004: Dois lugares no pódio (2x terceiro lugar)

Loris Capirossi 9º no campeonato do mundo com 117 pontos

Troy Bayliss 14º no campeonato do mundo com 71 pontos



2005: Quatro lugares no pódio (2x vitória, 1x segundo lugar, 1x terceiro lugar)

Loris Capirossi 6º no campeonato do mundo com 157 pontos

Carlos Checa 9º no campeonato do mundo com 138 pontos



2006: Nove lugares no pódio (4x vitória: Troy Bayliss venceu como piloto suplente em Valência, 4x segundo lugar, 1x terceiro lugar)

Loris Capirossi 3º no Campeonato do Mundo com 229 pontos

Sete Gibernau 13º no Campeonato do Mundo com 95 pontos



2007: 18 lugares no pódio (11 vitórias, 4 vezes segundo lugar, 3 vezes terceiro lugar)

Casey Stoner Campeão do Mundo com 367 pontos

Loris Capirossi 7º no Campeonato do Mundo com 166 pontos



2008: Onze lugares no pódio (6x vitória, 3x segundo lugar, 2x terceiro lugar)

Casey Stoner 2º no Campeonato do Mundo com 280 pontos

Marco Melandri 17º no campeonato do mundo com 51 pontos



2009: Nove pódios (4x vitória, 1x segundo lugar, 4x terceiro lugar)

Casey Stoner 4º no Campeonato do Mundo com 220 pontos

Nicky Hayden 13º no campeonato do mundo com 104 pontos



2010: Dez pódios (3x vitória, 2x segundo lugar, 5x terceiro lugar)

Casey Stoner 4º no campeonato do mundo com 225 pontos

Nicky Hayden 7º no Campeonato do Mundo com 163 pontos



2011: Duas subidas ao pódio (2x terceiro lugar)

Valentino Rossi 7º no Campeonato do Mundo com 139 pontos

Nicky Hayden 8º no Campeonato do Mundo com 132 pontos



2012: Dois pódios (2x segundo lugar)

Valentino Rossi 6º lugar com 163 pontos

Nicky Hayden 9º lugar com 122 pontos



2013: Nenhum pódio

Andrea Dovizioso 8º no campeonato do mundo com 140 pontos

Nicky Hayden 9º no campeonato do mundo com 126 pontos



2014: Três subidas ao pódio (1x segundo lugar, 2x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 5º no campeonato do mundo com 187 pontos

Cal Crutchlow 13º no campeonato do mundo com 74 pontos



2015: Nove pódios (5x segundo lugar, 4x terceiro lugar)

Andrea Iannone 5º no campeonato do mundo com 188 pontos

Andrea Dovizioso 7º no campeonato do mundo com 162 pontos



2016: Dez pódios (2x primeiro lugar, 3x segundo lugar, 5x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 5º no campeonato do mundo com 171 pontos

Andrea Iannone 9º no campeonato do mundo com 112 pontos



2017: 15 pódios (6x primeiro lugar, 4x segundo lugar, 5x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 2º no campeonato do mundo com 261 pontos

Jorge Lorenzo 7º no campeonato do mundo com 137 pontos



2018: 13 pódios (7x primeiro lugar, 4x segundo lugar, 2x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 2º no campeonato do mundo com 245 pontos

Jorge Lorenzo 9º no campeonato do mundo com 134 pontos



2019: 12 pódios (3x primeiro lugar, 3x segundo lugar, 6x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 2º no campeonato do mundo com 269 pontos

Danilo Petrucci 6º classificado no campeonato do mundo com 176 pontos



2020: Três subidas ao pódio (2x primeiro lugar, 1x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 4º no Campeonato do Mundo com 135 pontos

Danilo Petrucci 12º no campeonato do mundo com 78 pontos



2021: 14 pódios (6x primeiro lugar, 3x segundo lugar, 5x terceiro lugar)

Francesco Bagnaia 2º no campeonato do mundo com 252 pontos

Jack Miller 4º no campeonato do mundo com 181 pontos



2022: 17 pódios (8x primeiro lugar, 3x segundo lugar, 6x terceiro lugar)

Francesco Bagnaia Campeão do mundo com 265 pontos

Jack Miller 5º classificado no campeonato do mundo com 189 pontos



2023: 16 pódios (8x primeiro lugar, 6x segundo lugar, 2x terceiro lugar)

Francesco Bagnaia Campeão do Mundo com 467 pontos

Enea Bastianini 15º no campeonato do mundo com 84 pontos

As 73 vitórias de MotoGP da equipa de trabalho da Ducati

Casey Stoner: 23 vitórias (2007: Doha, Istambul, Xangai, Barcelona, Donington Park, Laguna Seca, Brno, Misano, Phillip Island, Sepang; 2008: Doha, Donington Park, Assen, Sachsenring, Phillip Island, Valência; 2009: Doha, Mugello, Phillip Island, Sepang; 2010: Aragão, Motegi, Phillip Island)



Francesco Bagnaia: 18 vitórias (2021: Aragão, Misano-1, Portimão-2, Valência; 2022: Jerez, Mugello, Assen, Silverstone, Spielberg, Misano, Sepang; 2023: Portimão, Jerez, Mugello, Assen, Spielberg, Mandalika, Valência)



Andrea Dovizioso: 14 vitórias (2016: Sepang; 2017: Mugello, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Motegi, Sepang; 2018: Doha, Brno, Misano, Valência; 2019: Doha, Spielberg; 2020: Spielberg 1)



Loris Capirossi: sete vitórias (2003: Barcelona; 2005: Motegi, Sepang; 2006: Jerez, Brno, Motegi; 2007: Motegi)



Jorge Lorenzo: três vitórias (2018: Mugello, Barcelona, Spielberg)



Jack Miller: três vitórias (2021: Jerez, Le Mans; 2022: Motegi)



Danilo Petrucci: duas vitórias (2019: Mugello; 2020: Le Mans)



Troy Bayliss: uma vitória (2006: Valência)



Andrea Iannone: uma vitória (2016: Spielberg)



Enea Bastianini: uma vitória (2023: Sepang)