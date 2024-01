Pecco Bagnaia: "¿Marc Márquez? El bombo es normal"

Tras defender con éxito su título, Francesco "Pecco" Bagnaia se alineará en la parrilla con el prestigioso número 1 por segunda vez, lo que le convierte en el gran perseguido en 2024. ¿Qué error no puede cometer el italiano de 27 años? "No se puede subestimar a los adversarios ni las situaciones, pero yo no corro ese riesgo", aseguró en la presentación del equipo en Madonna di Campiglio. "Mi objetivo es siempre sacar el máximo y lograr los resultados que me propuse al principio de la temporada. La dedicación y la ambición son siempre el mejor combustible".

Algunos observadores hablan del "año de la verdad" con vistas a la temporada 2024, porque con el destacado recién llegado de Gresini, Marc Márquez, el piloto en activo más laureado de MotoGP (seis títulos y 59 victorias en GP) se sienta ahora también en la moto de referencia de la categoría, aunque sea sobre la GP23 de la temporada anterior.

"Lo estoy viviendo como una temporada normal, pero sé que siempre hay que intentar crear expectación", responde Bagnaia con calma. "Así que no pasa nada si la gente habla de ello. Ya veremos cuando empiece la temporada. Creo que el equilibrio de fuerzas seguirá siendo el mismo, con la diferencia de que Márquez tendrá una moto competitiva. Y creo que será competitivo desde el principio. Es normal. La moto 2023 es una moto ganadora y sin duda mejor que la que utilizó la temporada pasada. Ya veremos".

Básicamente, el bicampeón del mundo de MotoGP subrayó: "Muchos pilotos son muy competitivos para esta temporada".

Como subcampeón del mundo, Jorge Martín lidera el grupo perseguidor, al menos sobre el papel. ¿Espera Bagnaia que el piloto del Pramac Ducati vuelva a ser su rival más duro? "No lo sé. Sin duda es fuerte y competitivo, pero aún es pronto para decirlo".

Pecco tampoco quiso responder si Martín o Márquez son más peligrosos. "Eso es muy difícil de decir. Todos los pilotos de Ducati son competitivos y rápidos. Otros equipos darán un paso adelante, como Yamaha y Honda. KTM ya era competitiva el año pasado y Aprilia seguro que dará un paso adelante. Esperemos a ver qué pasa, lo descubriremos todos juntos".

Al mismo tiempo, 2025 ya proyecta su sombra hacia delante, ya que los contratos de la mayoría de los pilotos expiran a finales de año. En un principio, la estrella de Ducati mantuvo un perfil bajo en lo que respecta a las negociaciones contractuales. "No lo sé, ya veremos", dijo. Pero luego añadió: "Un futuro de rojo estaría bien".

"No oculto que estamos negociando y el objetivo de ambas partes es seguir juntos. Pero no lo sé, mi representante está aquí, puede preguntarle", sonrió Bagnaia, refiriéndose a Gianluca Falcioni.