Pecco Bagnaia : "Marc Márquez ? Le battage médiatique est normal".

Lors de la présentation du team Ducati à Madonna di Campiglio, le tenant du titre MotoGP Pecco Bagnaia a répondu à une foule de questions sur "l'année de vérité" avec Marc Márquez, Jorge Martin et compagnie - et sur son avenir.

Après avoir défendu son titre avec succès, Francesco "Pecco" Bagnaia s'élancera pour la deuxième fois avec le prestigieux numéro 1 et sera donc toujours le grand chassé en 2024. Quelle est l'erreur que l'Italien de 27 ans ne doit pas commettre ? "Il ne faut pas sous-estimer les adversaires ou les situations, mais je ne cours pas ce risque", a-t-il assuré lors de la présentation de l'équipe à Madonna di Campiglio. "Mon objectif est de toujours faire le maximum et d'obtenir les résultats que je me suis fixés en début de saison. Le dévouement et l'ambition restent toujours le meilleur carburant".

Certains observateurs parlent de "l'année de vérité" à l'approche de la saison 2024, car désormais, avec l'éminent nouveau venu chez Gresini, Marc Márquez, c'est aussi le pilote de MotoGP le plus titré en activité (six titres et 59 victoires en GP) qui est assis sur la moto de référence de la catégorie, même si c'est la GP23 de la saison précédente.

"Je le vis comme une saison normale, mais je sais qu'il faut toujours essayer de créer un engouement", a rétorqué Bagnaia avec un calme prononcé. "C'est donc normal qu'on en parle. Nous verrons ensuite dès que la saison commencera. Je pense que les forces en présence resteront les mêmes, à la différence près que Márquez aura une moto compétitive. Et je pense qu'il sera compétitif du premier coup. C'est normal. La moto de 2023 est une moto de vainqueur et certainement meilleure que celle qu'il a utilisée la saison dernière. Nous verrons bien".

Fondamentalement, le double champion du monde de MotoGP a souligné que "de nombreux pilotes sont très compétitifs pour cette saison".

En tant que vice-champion du monde, Jorge Martin mène les chasseurs, du moins sur le papier. Bagnaia s'attend-il à ce que le pilote Pramac-Ducati soit à nouveau son adversaire le plus redoutable ? "Je ne sais pas. Il est certainement fort et compétitif, mais il est encore trop tôt pour répondre".

Pecco n'a pas non plus voulu répondre à la question de savoir si Martin ou Márquez étaient plus dangereux. "C'est très difficile à dire. Tous les pilotes Ducati sont compétitifs et rapides. D'autres équipes vont faire un pas en avant, comme Yamaha et Honda. KTM était déjà compétitif l'année dernière, Aprilia va certainement faire un pas. Attendons de voir, nous découvrirons tous ensemble ce qui va se passer".

Mais en même temps, 2025 se profile déjà à l'horizon, car les contrats de la plupart des pilotes expirent à la fin de l'année. En ce qui concerne les négociations contractuelles, la star de Ducati est d'abord restée discrète. "Je ne sais pas, nous verrons bien", a-t-il déclaré. Puis il a tout de même ajouté : "Un avenir en rouge serait bien".

"Je ne cache pas que nous sommes en train de négocier et que l'objectif des deux parties est de rester ensemble. Mais je ne sais pas, mon manager est là, vous pouvez lui demander", a souri Bagnaia en faisant référence à Gianluca Falcioni.