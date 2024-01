Pecco Bagnaia: "Marc Márquez? Il clamore è normale"

In occasione della presentazione del team Ducati a Madonna di Campiglio, il campione in carica della MotoGP Pecco Bagnaia ha risposto a molte domande sull'"anno della verità" con Marc Márquez, Jorge Martin e altri e sul suo futuro.

Dopo aver difeso con successo il suo titolo, Francesco "Pecco" Bagnaia si schiererà per la seconda volta sulla griglia di partenza con il prestigioso numero 1, diventando così il grande inseguitore del 2024. Quale errore non può commettere il 27enne italiano? "Non si possono sottovalutare gli avversari o le situazioni, ma io non corro questo rischio", ha assicurato alla presentazione della squadra a Madonna di Campiglio. "Il mio obiettivo è sempre quello di ottenere il massimo e raggiungere i risultati che mi sono prefissato a inizio stagione. La dedizione e l'ambizione sono sempre il miglior carburante".

Alcuni osservatori parlano di "anno della verità" in vista della stagione 2024, perché con la novità di spicco di Gresini Marc Márquez, il pilota in attività più vincente della MotoGP (sei titoli e 59 vittorie nei GP) siede ora anche sulla moto di riferimento della classe, anche se sulla GP23 della stagione precedente.

"La sto vivendo come una stagione normale, ma so che bisogna sempre cercare di creare clamore", ha risposto con calma Bagnaia. "Quindi va bene se la gente ne parla. Vedremo quando inizierà la stagione. Credo che i rapporti di forza rimarranno invariati, con la differenza che Márquez avrà una moto competitiva. E credo che sarà subito competitivo. È normale. La moto 2023 è una moto vincente e sicuramente migliore di quella che ha usato la scorsa stagione. Vedremo".

In sostanza, il due volte campione del mondo della MotoGP ha sottolineato: "Molti piloti sono molto competitivi per questa stagione".

Come secondo classificato nel campionato mondiale, Jorge Martin guida il gruppo degli inseguitori, almeno sulla carta. Bagnaia si aspetta che il pilota della Pramac Ducati sia di nuovo il suo avversario più duro? "Non lo so. Sicuramente è forte e competitivo, ma è ancora presto per dirlo".

Pecco non ha voluto nemmeno rispondere se Martin o Márquez siano più pericolosi. "È molto difficile dirlo. Tutti i piloti Ducati sono competitivi e veloci. Altri team faranno un passo avanti, come Yamaha e Honda. La KTM era già competitiva l'anno scorso e l'Aprilia farà sicuramente un passo avanti. Aspettiamo e vediamo, scopriremo tutti insieme cosa succederà".

Allo stesso tempo, il 2025 sta già proiettando la sua ombra in avanti, dato che i contratti della maggior parte dei piloti scadono alla fine dell'anno. Il campione della Ducati ha inizialmente mantenuto un profilo basso quando si è trattato di negoziare il contratto. "Non lo so, vedremo", ha detto. Ma poi ha aggiunto: "Un futuro in rosso sarebbe bello".

"Non nascondo che stiamo negoziando e l'obiettivo di entrambe le parti è quello di rimanere insieme. Ma non lo so, il mio manager è qui, potete chiedere a lui", ha sorriso Bagnaia, riferendosi a Gianluca Falcioni.