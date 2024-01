Pecco Bagnaia: "Marc Márquez? O hype é normal"

Depois de defender com sucesso o seu título, Francesco "Pecco" Bagnaia vai alinhar na grelha de partida com o prestigiado número 1 pela segunda vez, tornando-se assim o grande perseguido em 2024. Que erro é que o italiano de 27 anos não pode cometer? "Não se pode subestimar os adversários nem as situações, mas eu não corro esse risco", assegurou na apresentação da equipa em Madonna di Campiglio. "O meu objetivo é sempre tirar o máximo partido da situação e alcançar os resultados a que me propus no início da época. A dedicação e a ambição são sempre o melhor combustível."

Alguns observadores estão a falar do "ano da verdade" com vista à época de 2024, porque com o proeminente estreante da Gresini, Marc Márquez, o piloto de MotoGP mais bem sucedido no ativo (seis títulos e 59 vitórias em GP) está agora também sentado na moto de referência da classe, embora na GP23 da época anterior.

"Estou a viver esta época como se fosse uma época normal, mas sei que temos sempre de tentar criar entusiasmo", respondeu Bagnaia calmamente. "Por isso, não faz mal que as pessoas falem sobre isso. Veremos quando a época começar. Acredito que o equilíbrio de forças vai continuar o mesmo - com a diferença de que Márquez vai ter uma mota competitiva. E acredito que ele vai ser competitivo logo de início. Isso é normal. A moto de 2023 é uma moto vencedora e certamente melhor do que a que ele usou na época passada. Veremos".

Basicamente, o bicampeão mundial de MotoGP sublinhou: "Muitos pilotos são muito competitivos para esta época".

Como segundo classificado no campeonato do mundo, Jorge Martin lidera o grupo de perseguição, pelo menos no papel. Bagnaia espera que o piloto da Pramac Ducati seja novamente o seu adversário mais difícil? "Não sei. Ele é certamente forte e competitivo, mas ainda é muito cedo para dizer."

Pecco também não quis responder se Martin ou Márquez são mais perigosos. "Isso é muito difícil de dizer. Todos os pilotos da Ducati são competitivos e rápidos. Outras equipas vão dar um passo em frente, como a Yamaha e a Honda. A KTM já era competitiva no ano passado e a Aprilia vai certamente dar um passo em frente. Vamos esperar para ver, vamos todos descobrir juntos o que vai acontecer".

Ao mesmo tempo, 2025 já está a lançar a sua sombra, uma vez que os contratos da maioria dos pilotos terminam no final do ano. Inicialmente, a estrela da Ducati manteve-se discreta quando se tratou de negociações de contrato. "Não sei, veremos", disse ele. Mas depois acrescentou: "Um futuro a vermelho seria bom".

"Não escondo que estamos a negociar e que o objetivo de ambas as partes é ficarmos juntos. Não escondo que estamos a negociar e que o objetivo de ambas as partes é ficar juntos. Mas não sei, o meu empresário está aqui, podem perguntar-lhe", sorriu Bagnaia, referindo-se a Gianluca Falcioni.