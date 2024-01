Enea Bastianini : "Le départ sera plus facile qu'en 2023".

Lors de la présentation du team Ducati-Lenovo à Madonna di Campiglio, Enea Bastianini a fait le point sur son état de santé et a expliqué pourquoi il s'attendait à un meilleur début de saison qu'en 2023.

Après quatre victoires de saison et une troisième place au championnat du monde 2023 sur la Ducati de Gresini, Enea Bastianini a rejoint la prestigieuse équipe d'usine Ducati en tant que grand espoir. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar pour l'Italien pendant une bonne partie de la saison. En effet, dès le début de la saison, le 25 mars à Portimão, "La Bestia" a été balayée par Luca Marini qui a chuté et s'est cassé l'omoplate droite.

Bastianini n'est revenu que pour le GP d'Italie en juin et a depuis lutté pour passer de la Desmosedici GP21 à la GP23. En septembre, après le crash de départ qu'il a provoqué à Barcelone, il s'est à nouveau blessé. Au total, le pilote de 26 ans a ainsi manqué sept des 20 Grand-Prix.

Seule lueur d'espoir, sa victoire au GP de Malaisie en novembre, mais la 15e place au championnat du monde ne correspondait pas aux attentes d'un pilote d'usine.

Pour la saison 2024, Bastianini veut laisser ces coups bas derrière lui et s'est présenté en toute confiance lors de la présentation de l'équipe d'usine Ducati-Lenovo à Madonna di Campiglio. "Je suis ici pour gagner et me battre pour le titre mondial", a-t-il maintenu, tout en faisant remarquer : "Pour cela, nous devons faire un très bon travail lors des tests afin d'être parfaitement préparés dès le début".

La nouvelle Desmosedici GP24, sur laquelle le onze fois vainqueur de GP est monté pour la première fois lors du test de Valence en novembre 2023, semble déjà plaire à Bastianini : "La GP24 est géniale, elle me convient bien. Dès le premier instant, j'ai senti des progrès par rapport à la GP23. Lors du test de Sepang, nous allons encore tester quelques nouvelles choses. Dans l'ensemble, je pense que le début de la saison avec la moto 2024 sera plus facile que le début de la saison il y a un an avec la GP23".

Concernant son état de santé, Bestia a déclaré : "J'ai travaillé dur cet hiver pour revenir à 100 % avant le test de Malaisie. Le principal problème était l'épaule, mais elle est maintenant bien guérie. Sur la moto, je ne ressens plus aucune gêne. Je suis vraiment content de cela, car j'étais vraiment très fatigué à la fin de la saison 2023".