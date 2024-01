Enea Bastianini: "L'inizio sarà più facile del 2023"

Dopo le quattro vittorie di questa stagione e il terzo posto nel Campionato del Mondo 2023 con la Ducati di Gresini, Enea Bastianini è passato al prestigioso team Ducati Works come una grande speranza. Tuttavia, il sogno si è trasformato per lunghi tratti in un incubo per l'italiano. Proprio all'inizio della stagione, il 25 marzo a Portimão, "La Bestia" è stato investito dal caduto Luca Marini e si è rotto la scapola destra.

Bastianini è tornato solo per il GP d'Italia a giugno e da allora ha faticato a passare dalla Desmosedici GP21 alla GP23. Un'altra interruzione per infortunio è seguita a settembre, dopo l'incidente iniziale che ha causato a Barcellona. In totale, il 26enne ha saltato sette Gran Premi su venti.

L'unico raggio di speranza è stata la vittoria nel GP della Malesia a novembre , ma il 15° posto nel campionato mondiale non ha soddisfatto le aspettative di un pilota ufficiale.

Bastianini vuole lasciarsi alle spalle questi punti deboli nella stagione 2024 e si è presentato fiducioso alla presentazione del team Ducati Lenovo a Madonna di Campiglio. "Sono qui per vincere e lottare per il titolo mondiale", ha detto, ma ha anche osservato: "Per farlo, dobbiamo fare un ottimo lavoro nei test per essere preparati al meglio fin dall'inizio".

A Bastianini sembra già piacere la nuova Desmosedici GP24, sulla quale l'undici volte vincitore del GP è salito per la prima volta in occasione del test di Valencia del novembre 2023: "La GP24 è fantastica, mi si addice molto. Fin dal primo momento ho sentito dei progressi rispetto alla GP23. Nei test di Sepang proveremo alcune novità. In generale, credo che con la moto 2024 avremo un inizio di stagione più facile rispetto a quello di un anno fa con la GP23".

Bestia ha commentato il suo stato di salute: "Ho lavorato duramente durante l'inverno per tornare al 100% prima del test in Malesia. Il problema principale era la spalla, ma ora è guarita bene. Non sento più alcun fastidio sulla moto. Sono molto contento, perché alla fine della stagione 2023 ero davvero esausto".