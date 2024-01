Enea Bastianini: "O arranque será mais fácil do que em 2023"

Depois de quatro vitórias nesta temporada e do terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2023 com a Gresini Ducati, Enea Bastianini mudou para a prestigiada equipa de trabalho da Ducati como uma grande esperança. No entanto, o sonho transformou-se num pesadelo para o italiano durante longos períodos. Logo no início da época, a 25 de março, em Portimão, "La Bestia" foi atropelado pelo caído Luca Marini e partiu a omoplata direita.

Bastianini só regressou para o GP de Itália em junho e, desde então, tem-se debatido com a mudança da Desmosedici GP21 para a GP23. Seguiu-se outra paragem por lesão em setembro, após o acidente de partida que provocou em Barcelona. No total, o piloto de 26 anos falhou sete das 20 corridas de Grande Prémio.

Oúnico raio de esperança foi a sua vitória no GP da Malásia em novembro , mas o 15º lugar no campeonato do mundo não correspondeu às expectativas de um piloto de fábrica.

Bastianini quer deixar estes pontos baixos para trás na época de 2024 e apresentou-se com confiança na apresentação da equipa de trabalho da Ducati Lenovo em Madonna di Campiglio. "Estou aqui para ganhar e lutar pelo título mundial", disse ele, mas também observou: "Para fazer isso, temos que fazer um trabalho muito bom nos testes para estarmos preparados da melhor forma desde o início".

Bastianini parece já gostar da nova Desmosedici GP24, que o onze vezes vencedor de GP experimentou pela primeira vez no teste de Valência em novembro de 2023: "A GP24 é óptima, assenta-me bem. Desde o primeiro momento, senti progressos em comparação com a GP23. Vamos testar algumas coisas novas no teste de Sepang. No geral, penso que vamos ter um início de época mais fácil com a moto 2024 do que há um ano com a GP23."

Bestia comentou o seu estado de saúde: "Trabalhei arduamente durante o inverno para voltar a estar a 100 por cento antes do teste da Malásia. O principal problema era o meu ombro, mas já está bem curado. Já não sinto qualquer desconforto na mota. Estou muito feliz com isso, pois estava muito exausto no final da época de 2023."