Enea Bastianini (Ducati): "No empezamos de cero"

Tras un año epidémico en 2023, Enea Bastianini cree en un cambio de rumbo en su segunda temporada como piloto oficial de Ducati. "Aprendí mucho el año pasado, por eso afrontaré la temporada 2024 de forma diferente. No me presionaré y trataré de evitar algunos errores del año pasado", dijo el italiano de 26 años en la presentación del equipo Ducati en Madonna di Campiglio.

Como el pentacampeón de MotoGP no estuvo a la altura de las expectativas en 2023, esta temporada tendrá que luchar por su puesto en el equipo oficial Ducati. Sin embargo, el italiano no quiere pensar en eso todavía. "Cada año siempre se dice: 'Este es el año decisivo'. Pero todos los años son importantes". Sin embargo, también sabe: "Por supuesto, éste será aún más importante porque tenemos que demostrar que pertenecemos a este equipo. Pecco ya lo ha hecho, yo un poco menos, así que tengo que intentar sacar lo máximo posible".

El piloto de Ducati prefiere centrarse en el presente: "Pensar en el futuro no es mi problema en este momento. Ahora me centro en dar el máximo en la primera mitad de la temporada para poder estar delante también en la segunda."

"Como he dicho, quiero demostrar que quiero quedarme aquí", dijo la "Bestia", haciendo hincapié en su empuje y echando la vista atrás a lo que ya ha conseguido: "Mi aventura con el equipo oficial Ducati no empezó especialmente bien el año pasado. Nos unimos bien hacia el final de la temporada. Así que no partimos de cero, ya hemos progresado. Pero también creo que tenemos que unirnos aún mejor y dar el 100%".

Con el campeón del mundo Pecco Bagnaia en su propio equipo y compañeros de marca como Jorge Martín y Marc Márquez, Bastianini no se enfrenta a una tarea fácil: "Los pilotos más fuertes tienen todos motos muy competitivas. Así que podemos esperar un año intenso, pero también será divertido".